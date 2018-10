Nepi, aggredisce ancora la ex moglie: arrestato per atti persecutori

Nella serata di ieri i carabinieri della stazione di Nepi, durante un servizio di pattugliamento per il controllo del territorio, sono stati allertati dalla centrale operativa della compagnia di Civita Castellana. La segnalazione riguardava una lite in famiglia, nei pressi di un’ abitazione in via del Cerro.



Una volta arrivati sul posto i militari si sono trovati davanti a una cruenta lite. L'uomo stava aggredendo la ex moglie, malmenandola, e danneggiando la macchina dell’attuale compagno. I carabinieri sono quindi intervenuti per bloccare l’aggressore, che già più volte in passato si era reso responsabile di simili episodi contro la ex moglie.



Da qui l'arresto è il trasferimento in carcere a Viterbo. © RIPRODUZIONE RISERVATA