A Nepi attenzione altissima intorno al focolaio del Cra. Salgono a circa quaranta tra operatori e ospiti i positivi agli antigenici rapidi, che la Asl è intervenuta per confermare, effettuando tamponi molecolari a tappetto: nelle prossime ore, sono attesi i primi responso. Ma nel frattempo le notizie che arrivano dalla casa di cura privata non sono affatto confortanti: cinque ospiti della struttura ieri sono stati trasportati a Belcolle, visto l’aggravarsi delle loro condizioni di salute.

A preoccupare sono anche le ripercussioni che il focolaio sta già avendo in paese. Il sindaco Franco Vita è stato costretto a mettere in quarantena una sessantina di alunni. La moglie di un operatore della clinica - entrambi positivi - lavora come insegnante alla scuola elementare: da qui la decisione di mettere i ragazzini in isolamento. Nel tardo pomeriggio di ieri, poi, stessa sorte per una classe dell’infanzia, frequentata da uno dei figli della coppia, anche lui risultato contagiato. Inoltre, quest’ultima struttura scolastica oggi rimarrà chiusa per sanificazione. “Non nascondo che questa vicenda – ammette il primo cittadino – desta un po’ di apprensione non solo per l’aggravarsi delle condizioni di salute degli anziani dentro il Cra, quanto anche per gli effetti che il focolaio sta già dimostrando di avere all’interno della comunità. Siamo intervenuti con prontezza per isolare i ragazzi al fine di tutelarli e abbiamo chiuso per un giorno la scuola dell’infanzia per igienizzare le aule. Stiamo seguendo l’evolversi della situazione passo passo, così da adottare decisioni immediate per la salvaguardia della salute dei nepesini”.

Sul fronte del bollettino, come da previsioni ieri è stata sfondata quota 10mila contagiati dall’inizio della pandemia. Per la precisione, gli ultimi 61 casi accertati dalla Asl hanno fatto arrivare il totale a 10.044. Ancora una volta, maglia nera a Viterbo con 24 ulteriori positivi, seguita da Civita Castellana con 8. Per la maggioranza, si tratta ancora una volta di contatti di casi già noti, con parenti e amici infettatisi l'un l'altro dopo essersi frequentati durante le festività natalizie.

Anche ieri due decessi: un 89enne di Ronciglione e una 87enne di Viterbo. Exploit dei negativizzati: nelle ultime 24 ore 91 pazienti sono tornati alla vita normale (tra i quali 27 a Civita Castellana, 21 a Viterbo, 10 a Vetralla). Gli attualmente ricoverati per Covid sono 131, mentre in 1.645 positivi stanno trascorrendo la convalescenza in casa.

