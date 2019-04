Nepi, Alessandra Alimelli in corsa per la conquista di Palazzo Vignola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'uovo di Pasqua della politica locale comincia a sformare le sorprese a Nepi. La corsa verso palazzo Vignola si è colorata a sorpresa di rosa ieri sera. Alessandra Alimelli, insegnante elementare, ha deciso di concorrere come candidato sindaco della città delle acque minerali alle prossime comunali.Al fianco della maestra anche Moraldo Adolini, consigliere comunale uscente ed ex capogruppo del Pd, sfiduciato dall'uscente Pietro Soldatelli. La lista è stata battezzata "Nepi torna Nepi".In corsa per la lista di consiglieri comunali, c'è Pietro Soldatelli senior che proprio ieri aveva rinunciato a concorrere da primo cittadino, Luciano Pazzetta ex segretario Pd, l'ex assessore di area di centro di qualche precedente legislatura Alessandro Ruffi.Le soprese non finiscono qui. In arrivo anche una lista targata Cinque Stelle che dovrebbe portare a quattro i candidati sindaci.