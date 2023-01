Nepi, al liceo linguistico l'indirizzo Cambridge. In arrivo una nuova palestra

Scuola al top: il liceo linguistico di Nepi avrà l'indirizzo Cambridge e una nuova palestra. Gli studenti hanno staccato nel frattempo il pass per il campionato nazionale delle lingue. Il sindaco Franco Vita ha incontrato, insieme all'assessore alla pubblica istruzione Giulia Perugini, la dirigenza del Meucci di Ronciglione con cui il prossimo anno sarà accorpato il plesso nepesino, per fare il punto della situazione.«È stato un confronto molto positivo ha detto Vita - visto che sarà attivato l'indirizzo Cambridge e che per quanto riguarda le iscrizioni al nuovo anno scolastico, solo per il 2023, dovranno essere presentate ancora al Midossi di Civita Castellana, specificando liceo di Nepi.

Nei prossimi giorni pubblicheremo sui social un video per illustrare le modalità. Stiamo andando avanti con la realizzazione di una nuova palestra che, sarà destinata solo a questo istituto. La progettazione è stata affidata all'architetto Vincenzo Girolami».

Gli studenti dell'istituto nepesino nel frattempo hanno portato a casa un altro risultato. Hanno ottenuto la qualificazione per la fase finale - tra più di 23.000 studenti delle classi quinte superiori - al Campionato nazionale delle lingue, organizzato dall'Università degli studi di Urbino Carlo Bo. Guendalina Cola, di Fabrica di Roma, è entrata tra le prime 40 della classifica nazionale con la lingua francese, conseguendo il pass per le semifinali dirette, in programma il 15 febbraio.

Si tratta di un importante riconoscimento a livello nazionale, che conferma l'ottimo livello di preparazione degli studenti di questo liceo, unico istituto ammesso della provincia di Viterbo a partecipare al concorso. I promotori di questa iniziativa sono stati il professor Enrico Ranucci e la professoressa Stéphanie Kiszka