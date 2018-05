Nel weekend a spasso nel Viterbese tra prodotti tipici, giardini di sculture e selve impenetrabili

di Carlo Maria Ponzi

A Civitella d'Agliano, sabato 19 e domenica 20 maggio, il "Giardino di sculture La Serpara" organizza un evento speciale con l'inaugurazione di nuove opere d’arte che entrano a far parte della collezione. Paul Wiedmer e Jacqueline Dolder, creatori del Giardino, hanno invitato tre artisti a realizzare opere permanenti: Carmine Leta, James P. Graham e Ettore Le Donne che, in maniera diversa, riflettono sul rapporto di sculture e installazioni con la natura e il paesaggio. Come arrivare: Civitella d’Agliano è situato ad Ovest dell’autostrada A1, tra i caselli di Orvieto ed Attigliano. Usate i grandi parcheggi del paese. Alla Serpara non ci sono parcheggi e l’accesso con la macchina non è possibile; Bus-navetta (free): Circa ogni 15 minuti da piazza via Antonio Rizzardi (giardinetti), piazza Quinto Profili (comune), piazza Poggio della Fame (H-discount), La Serpara.

www.serpara.net



Acquapendente, domenica: Festa dei Pugnaloni: spettacolari mosaici di fiori e foglie, realizzati su grandi pannelli (3,60x2,60) in occasione della festa del "Miracolo della Madonna del Fiore". Per l'intera giornata si susseguono, accanto all'esposizione delle opere, sfilate del gruppo “Bandierai degli Uffici della Città di Firenze”, del corteo storico “Città di Acquapendente” e Sbandieratori “Madonna del Fiore”; alle ore 19.30, premiazione del “Più bel Pugnalone 2018”.



A Castel Sant'Elia, domenica, Festa delle forre: a partire dalle ore 9, percorsi naturalisti a piedi a cavallo o in bicicletta; apertura stand gastronomici; visite guidate al museo dei paramenti sacri e alla Basilica romanica (XI secolo). Info: Cilla, 32775555056; Emanuele, 3332399963;



A Montalto di Castro, sabato e domenica, Sagra dell'Asparago verde (via Aurelia Tarquinia), con fiera-mercato, stand gastronomici, spettacoli, concorsi dedicati al mega crostino all’asparago, al migliore piatto e menù a base del tipico prodotto della Maremma viterbese. Domenica, in serata, ore 21, spettacolo di cabaret “Stefano Masciarelli e la sua band” e gran finale alle ore 23 con lo spettacolo pirotecnico (p.le Gravisca). Info pagina FB e sul sito web comune.montaltodicastro.vt.it.



Sempre sabato e domenica, festa alla Primavera nella Selva naturale regionale del Lamone. Previsti pranzi e cene con specialità locali; escursioni archeologiche nella fortezza etrusca di Rofalco all’interno dell’impenetrabile bosco; escursioni naturalistiche con i guardaparco; escursione equestre con guida, sui sentieri battuti dai briganti, tra querce monumentali e pietre vulcaniche; attività didattiche per bambini con scavi archeologici simulati, raduno ciclistico, musica dal vivo, dimostrazione di tiro con l’arco storico. Info: 0761.458159; 335.6811242; Cell. 339.8967988

Gioved├Č 17 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:25



© RIPRODUZIONE RISERVATA