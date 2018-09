Nel weekend a spasso nel Viterbese in compagnia di piatti di lumache, feste del peperoncino e degli gnocchi

di Carlo Maria Ponzi

Tra domani e domenica, tanti appuntamenti nei centri della Tuscia.



Nel piccolo borgo di Barbarano Romano, una delle sagre più longeve. quella della lumaca, arrivata a alla 48 edizione. Negli stand gastronomici sono disponibili, accanto a piatti a base di molluschi gasteropodi in umido, altri prodotti tipici locali. In serata, spettacoli (sabato, cabaret di Lorenzo Avitabile: domenica, l’Orchestraccia. Sempre domenica, dalle ore 16, la terza edizione del Palio delle carriole



A Nepi, festa del peperoncino dal titolo “Nepiccante”. Fino a domenica spettacoli, musica e soprattutto tanti menu a base di cibi legati alla tradizione locale. Durante l’evento sarà possibile acquistare non solo peperoncini ma anche altri prodotti locali. Presente anche il Consorzio Zafferano con uno spazio dedicato in Piazza D’Armi.



A Sutri domenica va in scena la prima edizione della sagra dello gnocco, proposto con vari condimenti: al sugo, al ragù, alla salsiccia, alla boscaiola, con il gorgonzola. Nello stand gastronomico anche spiedini di pecora e altre tipicità locali, a partire dal famoso fagiolo “Regina”.



A Orte, ultime battute dell’Ottavia medievale dedicata a Sant’Egidio, con taverne aperte, giullarate, spettacoli itineranti, teatro a piazza della Libertà. Domenica gli eventi clou: ore 15: grande Corteo storico; ore 17, Palio degli Arcieri e la disputa dell’Anello d’argento; alle 22, giochi di bandiera ed esibizione del gruppo sbandieratori delle sette Contrade.



A Celleno, borgo che si affaccia sulla valle del Tevere, sabato alle ore 17,30, inaugurazione della V Biennale d’arte contemporanea. Il percorso espositivo si svolge nell’area dei ruderi del “Borgo Fantasma” – dominato dal castello medievale elevato a buen retiro da Enrico Castellani (1930-2017), figura di rilievo dell’arte europea del’900- con opere di Francesco Maria Bianchini, Paolo Buggiani, Alessandro Calizza, Rosario Formicola, Isa Doganieri, Bruno Melappioni, Federico Paris, Flavio T. Petricca, Marco Piantoni, Ozge Sahin e Samuele Vesuvio.



A Viterbo, proseguono intanto con successo di pubblico le due mostre allestite a Palazzo dei Papi: “I tesori di Tutankhamon: la tomba, il corredo ”dove sono esposte le copie perfette – definite “falsi antichi autentici”- del regale corredo rinvenuto nella tomba del “faraone bambino”: “Icone copte. Capolavori dell’arte egiziana cristiana”. Orari: tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 19; info: 366.7187564; 0761.970056.

