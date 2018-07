Nel weekend a spasso nel Viterbese in compagnia di feste del vino e rievocazioni storiche medievali

di Carlo Maria Ponzi

Tra sabato 28 e domenica 29 luglio, calendario fitto di appuntamenti nella Tuscia viterbese, con sagre di prodotti tipici, mostre, visite guidate.



Il capitolo delle feste dei prodotti tipici dell’enogastromia contempla: la “Festa del vino sotto la torre” a Lubriano, piccolo centro della Teverina, definito “la più bella terrazza sulla Valle dei Calanchi”: la 30° edizione dell’“Aleatico in festa” a Gradoli; a San Martino al Cimino, Note di Luppolo, quarta edizione della festa della birra artigianale, con street food e musica dal vivo; a Vetralla, la festa della patata.



A Castel Sant'Elia, si svolge la “Rievocazione storica medievale”, con giochi popolari, disfide di arcieri, degustazione nelle taverne Sant’ Anna, La Torre, Sant'Elia e Osteria, visite guidate alla basilica romanica di S. Elia e al museo dei paramenti sacri.



Anche a Sutri si fa festa all’insegna del Medioevo grazie a “Mercatantia A.D. 728”, con spettacoli, feste, duelli, giocolieri, saltimbanchi, mangiafuoco, banchetti e giochi allestiti, a partire dalle ore 17.30, nel Parco archeologico dell'”Antichissima città”, a due passi dall’anfiteatro etrusco-romano e dal mitreo ipogeo. Inoltre nella taberna di Mercatantia e nei vari altri punti, sarà possibile gustare saporiti piatti del Medioevo preparati secondo antiche ricette.



A Montalto di Castro, “Garibaldi Street Festival”, sabato, con spettacoli, animazione per bambini, folklore e degustazione prodotti tipici per rilanciare e fare conoscere il centro storico della cittadinanza



A Ronciglione, domenica, prima edizione del “Vico Fest”, dedicata alle produzioni artigianali e ai sapori della Tuscia. Dalle ore 10 alle ore 20, in località Arenari, sarà possibile visitare gli stand dei prodotti locali, dal settore alimentare a quello artigianale, in occasione di uno degli eventi più importanti dell’estate ronciglionese, il Palio di Vico. Prodotti gastronomici a km zero, produzioni artistiche, creazioni d’artigianato locale, artigiani ed artisti del riciclo, mercatino, saponerie biologiche, tutto “made in Tuscia” nel rispetto per l’ambiente.



L’associazione “Antico Presente” propone un concerto serale narrato, nella necropoli etrusca del Parco regionale Marturanum di Barbarano Romano. Appuntamento: sabato, alle ore 20,30 al parcheggio di via IV Novembre a Barbarano Romano. Info e prenotazioni: Sabrina 339.5718135 info@anticopresente.it www.anticopresente.it



Nel capoluogo, il Museo del Colle del Duomo, sabato, a partire dalle ore 21,30, l’incontro con Luisa Carbone sul tema “Il giorno perduto di Antonio Pigafetta nel suo navigare intorno al globo” e l’osservazione guidata degli astri in compagnia di Fabrizio Trapuzzano.



A Viterbo, proseguono con successo di pubblico le due mostre allestite a Palazzo dei Papi: “I tesori di Tutankhamon: la tomba, il corredo ”dove sono esposte le copie perfette – definite “falsi antichi autentici”- del regale corredo rinvenuto nella tomba del “faraone bambino”: “Icone copte. Capolavori dell’arte egiziana cristiana”. Orari: tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 19; info: 366.7187564; 0761.970056.

