Nel weekend a spasso nella Tuscia tra olio e vino novelli, festival degli Etruschi, fortilizi medievali

Tra sabato 17 e domenica 18 novembre vari eventi nei borghi del Viterbese.Proseguono gli appuntamenti della dodicesima edizione per le Feste dell’olio e del vino della Tuscia con visite ai frantoi, assaggi dell’olio novello, rievocazioni storiche, degustazioni di prodotti tipici, incontri sulle tecniche di produzione, eventi culturali, laboratori per bambini, passeggiate negli oliveti.Sabato e domenica è la volta di Gallese, che ha allestito nelle vie del centro storico taverne per la degustazione di pietanze della tradizione culinaria, impreziosite da olio extra vergine di oliva. Tante le iniziative e le attrazioni di contorno al percorso enogastronomico: conferenze sull'agricoltura biologica; raduno dei musici Città di Gallese; camminata Walk in Tuscia; visite guidate, mercatini, giochi popolari, artisti di strada, musiche e danze popolari in piazza. Info: www.facebook.com/prolocogallese; Marco, 3346231884; Amedoro, 3387876043.Domenica, a Barbarano Romano, Festival degli etruschi e dell’antichità. Il programma: ore 10, visita guidata alla Necropoli di San Giuliano; dalle 10,10 alle 18: “Ab origine”: Gli etruschi e i popoli antichi: rievocazione storica; ore 13: Etruschi a tavola: pranzo etrusco accompagnato da musica antica. Info: 335.580034198.Il Parco naturale della Valle del Treja propone per sabato (appuntamento alle ore 10, piazza Roma, Calcata Vecchia) una escursione tra i borghi del parco, punteggiati da fortilizi di cui si hanno notizie a partire dall’XI secolo, abbandonati alla fine del XVI, conservano ancora numerose tracce di strutture murarie fortificate. Info e prenotazione: Avventura Soratte: William Sersanti 339 8800286.