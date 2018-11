Nel weekend a spasso nella Tuscia tra necropoli etrusche rupestri, olio e vino novelli, giardini all’italiana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra sabato 3 e domenica 4 novembre tanti eventi nei borghi del Viterbese.Domenica, un doppio appuntamento organizzato dalla delegazione Fai (fondo ambiente italiano): alle ore 11, al Museo Civico, Simone Colalucci, restauratore e docente dell’Università della Tuscia, racconterà la Viterbo alla fine del secondo conflitto mondiale tra danni bellici e ricostruzione. Sempre domenica, sempre alle ore 11, visita guidata e pulizia del sito archeologico di Castel d’Asso.A Fabrica di Roma ultime battute della festa del fagiolo carne, legume autoctono salvato dall’estinzione. Le giornate consentiranno di apprezzare il nutriente legume, ricco di vitamine, proteine, amidi, fibre, zuccheri, calcio, ferro e fosforo. Gli stand gastronomici, allestiti al Parco delle Vallette, proporranno vari piatti: antipasto del fagiolo, gnocchetti con i fagioli e gamberi, con le cotiche e salsicce.A Grotte di Castro ci si imbatte nelle “Scantinate nel borgo”: ricco percorso enogastronomico nel centro storico della cittadina dell’Alto Lazio con degustazioni di vino e piatti della tradizione locale; artisti di strada; musica live e varie iniziative culturali. info: FB Scantinate nel borgoA Vignanello: XIX Festa dell’olio e del vino novello. Gli organizzatori della Pro sottolineano che “sarà un’occasione per festeggiare i prodotti tipici del territorio dei Monti Cimini. I sapori ed i profumi dominanti nelle vie medioevali della cittadina saranno infatti quelli dell’uva appena trasformata nel Nettare di Bacco e delle olive nel pieno della molitura. Profumi che si aggiungeranno ai tepori delle caldarroste appena sfornate dalle grandi teglie collocate nelle vie del borgo”.Il Parco regionale della Valle del Treja offre domenica una escursione lungo il corso del fiume Treja, nel tratto punteggiato da fortificazioni imponenti e significative. La passeggiata permette di attraversare un territorio di notevole bellezza e valore naturalistico, ricco di storia e leggende. Appuntamento alle ore 9,30 in piazza Roma a Calcata Vecchia (Vt), con Teresa Di Cosimo, cell: 338 5064584L’associazione Antico Presente promuove una visita guidata a Villa Lante di Bagnaia, con la possibilità di passeggiare tra i giardini all’italiana e ammirare, accompagnati dallo storico dell’arte Marco Zanardi, gli interni delle Palazzine Gambara e Montalto, dominati da sale affrescate e arredate, prodotte da grandi maestri del Manierismo italiano: Paul Brill, Antonio Tempesta, Marzio Ganassini, Raffaellino da Reggio e Ridolfi del Ghirlandaio. Appuntamento: sabato 3, alle ore 14.30 a Bagnaia, in Piazza XX Settembre sotto la torre merlata, con Sabrina 339.5718135 info@anticopresente.it www.anticopresente.it