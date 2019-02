Nel weekend a spasso nel Viterbese alla scoperta di grotte di eremiti, siti templari. musei del fiore, cunicoli medievali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra sabato 9 e domenica 10 febbraio vari eventi nei borghi del Viterbese.Due le proposte di "Percorsi Etruschi"; sabato, una giornata sulle orme dei monaci eremiti lungo il fiume Fiora. Partenza da Ischia di Castro alle ore 9.30. Domenica, alla scoperta dei misteri tra Bomarzo e Soriano nel Cimino: la Piramide e l’area archeologica di Santa Cecilia, fino al castello di Colle Casale, abitazione e buen retiro dello scrittore-poeta-regista Pier Paolo Pasolini (1922-1975). Per arrivarci si costeggia il fosso del Rio, punteggiato dalle rovine dei mulini del XIX secolo, dighe e suggestivi panorami dal fondo della forra. Partenza da Bomarzo alle ore 10. Info e prenotazioni: 327.4570748; 320.3149587; www.percorsietruschi.itA Torre Alfina (Acquapendente), piccolo borgo nel cuore della Riserva naturale del Monte Rufeno, visite guidate (domenica, dalle ore 10 alle ore 16) al Museo del fiore, curata da operatori specializzati che regaleranno una fruizione più dettagliata e completa della struttura. Ogni spazio, interno o esterno, è dedicato alle tante chiavi di lettura con cui affrontare il tema dei fiori, e delle mille relazioni che intrecciano con il resto del mondo. Le sezioni: i fiori dell'erbario, con più di 300 campioni di piante essiccate, rappresentativi della flora locale e suddivisi per ambienti; fiori e insetti; "l'acchiappamuseo", guida riservata ai piccoli visitatori seguendo l’avventuroso viaggio di Arturo e Camilla. Info: 0763.730065, 388 8568841; email: info@museodelfiore.it, eventi@laperegina.it, www.laperegina.it/museo-del-fioreSempre domenica, l'associazione Archeotuscia promuove una visita guidata a uno dei siti templari più importanti dell'Alto Lazio: Castell’Araldo. A pochi chilometri dall’abitato di Marta, in direzione Tuscania, sotto la sede stradale e prospicienti l’argine del fiume Marta, si possono scorgere i resti del complesso del castello e la piccola chiesa annessa, dedicata a Santa Maria delle Grazie. Gli storici fanno risalire la sua edificazione nella seconda metà del XIII secolo, sul territorio di proprietà dell’Ordine dei Cavalieri Templari. Partenza alle ore 9 dal parcheggio di Valle di Faul, Viterbo. Info: www.archeotuscia.com; 339.2716872; 328.7750233.Thesan organizza invece una escursione alla Riserva naturale di Monte Casoli, nei pressi di Bomarzo. Partenza da Viterbo, ore 10, Bar Chalet, in piazzale Gramsci. La Riserva cela inaspettate bellezze naturali ed archeologiche. Dai panoramici pianori ai sentieri boscosi, creati direttamente dalla viva roccia, si potranno scoprire le tracce di chi ha vissuto oltre 5.000 anni fa. il percorso di media difficoltà è adatto a tutti. Info: Pietro, 349 4409855; Elisa,328 0166513; trekpertutti@thesantrekking.it; Fb: Thesan - Associazione di Promozione Turistica sul Territorio; www.thesanterreetrusche.comIn compagnia di "Antico Presente" percorso urbano e ipogeo a Orte. Per la sua collocazione geografica la cittadina ha sempre avuto un grande valore strategico e per questo è stata terra di conquiste anche da parte degli Longobardi e Arabi. Il periodo di maggior ricchezza per la città fu il tardo Medioevo nel quale essa seppe conquistare notevole autonomia e indipendenza. La rupe di tufo su cui è costruita Orte è scavata da una fitta rete di cunicoli utilizzati per il rifornimento idrico (cunicoli, cisterne, pozzi), evacuazione delle acque reflue, magazzini, depositi, cantine, stalle, colombaie, abitazioni etc. La visita guidata a cura di Sabrina Moscatelli e Rosaria Fabrizi. Appuntamento: domenica, ore 10, in Piazza della Libertà. Info e prenotazioni: Sabrina 3395718135 info@anticopresente.it www.anticopresente.itRiprendono le aperture del Palazzo Comunale di Vitorchiano nei fine settimana, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Ma domenica, dalle ore 15.00, esordio degli appuntamenti di Carnevale con la sfilata carri allegorici e le scuole di ballo e il gruppo majorettes.