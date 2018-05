Nel week end, a spasso nel Viterbese: prodotti tipici, piramidi etrusche e poeti a braccio

di Carlo Maria Ponzi

Sabato 12 e domenica 13 maggio, Nepi in festa con la XVI edizione della sagra del Pecorino e del Salame cotto. La novità è rappresentata proprio dall'insaccato che da poche settimane ha ottenuto la De.Co. (denominazione comunale di origine).



Domenica, a Barbarano Romano, la festa dell'Attozzata (Necropoli etrusca di San Giuliano, località Caiolo). Protagonista è la ricotta, servita calda su tozzi di pane casareccio nelle ciotole di terracotta. La giornata inizia la mattina presto, quando i pastori si dedicano alla preparazione del piatto ripercorrendo le tappe fondamentali della preparazione nelle "callare". Una volta pronta, la ricotta viene servita calda, a partire dalle ore 9,00. Alle 12,30 apre lo stand gastronomico con i piatti tipici locali. Alle ore 10,00 e alle 15,00, visite guidate gratuite tra gli itinerari naturalistici ed archeologici del parco, curate dall'associazione "Antico Presente". Info: 335.8034198; 340.6555034; 328.9277563.



Sempre domenica trekking culturale a Bomarzo, con una camminata verso il Fosso Castello, location della scena del Battesimo di Gesù del film “Vangelo secondo Matteo” di Pier Paolo Pasolini. Nei pressi, la Torre di Chia e il Castello di Colle Casale, acquistati dal poeta-scrittore-regista nel 1970. Lungo il percorso ci si imbatte nella cosiddetta “Piramide etrusca”, nella necropoli di Santa Cecilia e nella “Tagliata delle Rocchette”. Appuntamento: ore 9 all’ingresso di Bomarzo, nei pressi del campo sportivo. Info: Anna Rita 3334912669; Silvio 3382129568.



A Latera, si festeggia Sant'Isidoro con la XV edizione dell’incontro interregionale di poesia estemporanea in ottava rima (museo delle Terra, domenica, dalle 16,30). Partecipano alla sfida i poeti a braccio Marioo Monaldi, Franco Finocchi, Donato De Acutis e Pietro Benedetti.



Ancora domenica, dalle ore 9,30, la coop. L'Ape Regina organizza una passeggiata tra corsi d’acqua, torrentelli e cascatelle lungo l’antica via Salara, che collegava Acquapendente a Torre Alfina. Dal Casale Giardino della riserva di Monte Rufeno si parte alla volta del fontanile lungo il sentiero "Natura del fiore", un tempo abbeveratoio per gli animali, per arrivare al Mulino sul torrente Subissone. Info: L’Ape Regina, Acquapendente, 0763 730246; http://laperegina.it/eventi/



Sabato 12 maggio, a Villa Lante di Bagnaia, punteggiata da uno dei più famosi giardini italiani manieristici del XVI secolo, apertura straordinaria della Limonaia e della Palazzina Montalto. Info e prenotazioni: tel: 0761288008; pm-laz.villalante@beniculturali.it; Fb Villa Lante. Orari: dalle 11.00 alle 12.00 e dalle 15,30 alle 16,30.



A Vitorchiano, sabato e domenica continuano i festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo, abbinati alla sagra della Porchetta e ai concerti della banda musicale "Fedeli di Vitorchiano", diretta dal maestro Giuseppe Sargeni. Il programma completo in https://www.facebook.com/sanmichelearcangelovitorchiano/.



