Nel week-end a spasso nella Tuscia alla scoperta di prodotti tipici, cucina dai sapori antichi e corsa delle carrettelle

Tra domani e domenica, calendario fitto di appuntamenti nella Tuscia viterbese, con sagre di prodotti tipici e notte musicali.



A Bolsena, domani, dalle ore 16, la notte della musica e dello street food, con il centro storico delle cittadina lacuale pronto a trasformarsi in palcoscenico della migliore musica d'ascolto e di tante proposte alimentari.



A Ischia di Castro, domenica, dalle ore 15, la 32° edizione della della "Corsa delle Carrettelle" lungo un percorso che tocca la discesa di via Roma, attraversa il centro storico e si conclude in piazza Regina Margherita. Le Carrettelle sono, nella tradizione ischiana, dei veicoli realizzati artigianalmente che sfruttano, per prendere velocità, la pendenza naturale delle stradine del centro storico.



A Vitorchiano, festa della banda musicale "Fedeli di Vitorchiano" e il gruppo majorettes presentano "Band'in Festa 2018" che organizza domani, dalle ore 20, la megaconviviale "La banda della cena" in piazza Roma.



L’angolo delle sagre contempla: a Bomarzo, sagra del fungo porcino (Parco delle Stelle in località Spinetti), con stand gastronomico, degustazioni, musica dal vivo, lotteria etc; a Gradoli, Giardini del Priorato, “Alla mensa degli Incappucciati” in occasione dei festeggiamenti di San Magno e della sagra del Fagiolo; a Monte Romano, la 33° sagra della carne maremmana, abbinata ad altri prodotti tipici locali, artisti di strada, mercatino sotto le stelle e live music tutte le sere; a San Lorenzo Nuovo ultime battute della sagra degli Gnocchi, appareccjiata nella piazza ottagonale intitolata all’Europa, punteggiata da 500 tavoli; a Valentano, la sagra dell’Agnello a bujone, con apertura degli stand dalle ore 19,30: il Buglione è un sugo molto forte e tirato a base di concentrato di pomodoro, tipico della Maremma; a Villa San Giovanni in Tuscia, Sagra della Pezzata, piatto a base di carne di pecora, servito su un letto di pane “bruscato” e cosparso di formaggio pecorino.



A Viterbo, proseguono intanto con successo di pubblico le due mostre allestite a Palazzo dei Papi: “I tesori di Tutankhamon: la tomba, il corredo ”dove sono esposte le copie perfette – definite “falsi antichi autentici”- del regale corredo rinvenuto nella tomba del “faraone bambino”: “Icone copte. Capolavori dell’arte egiziana cristiana”. Orari: tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 19; info: 366.7187564; 0761.970056.

