Nel weekend a spasso nella Tuscia con fate ed elfi, erbe magiche, streghe di San Giovanni

Fine settimana nel Viterbese, calendario fitto di appuntamenti.

A Mugnano, piccola frazione d Bomarzo, domenica 24 giugno, “Delle Fate e degli Elfi”, primo festival di sola luce lunare, fatto di musica, teatro, danze, incontri inaspettati. “I suoni saranno completamente acustici – spiegano gli organizzatori - accresciuti in vibrazione dalla montagna che rimanda le voci. A sera saremo illuminati da una Luna quasi piena, candele, bracieri e luminose presenze”. Gli eventi: dalle ore 10 alle ore 13: fiori, erbe e acqua di San Giovanni; da ore 17,30 alle ore 23: piccola fiera d’incanti; laboratori per bambini e trucchi fatati; danze celtiche bretoni; racconti del bosco; cibo degli elfi: concerto: La dama e l’unicorno; musica e danza nella Valle. info programma e prenotazioni: www.domusdejana.org/festival



A Proceno, borgo a cerniera tra Alto Lazio e Toscana, sabato e domenica prima edizione di “Summer Beer”: ogni sera la musica di band rock emergenti, pizza, hamburger, hot dog, patatine fritte e birra a volontà.



Il Museo del fiore di Torre Alfina (Acquapendente), in occasione della festa di San Giovanni, un appuntamento tutto dedicato alle erbe spontanee legate alla tradizionale cerimonia. Sabato, dalle 16.30 alle 18.30, in attesa della “Notte di San Giovanni“, preparazione dell’acqua odorosa di San Giovanni secondo la ricetta tradizionale aquesiana; domenica, dalle 10.30 alle 12.30, raccolta tutte le erbe spontanee di stagione legate ai rituali magico-religiosi del solstizio d’estate. Info: L’Ape Regina allo 0763-730065 - 388.8568841.



Cammino musicale nel solstizio d'estate lungo un trekking notturno di 5 km nella necropoli etrusca di Blera. Si camminerà nel buio della notte rievocando la storia delle streghe. Info: Sabrina 339 5718135 info@anticopresente.it www.anticopresente.it



Il parco regionale naturale della Valle del Treja organizza domenica una visita guidata tra natura e Falisci, tra le necropoli di Monte Cinghiale e quelle del cavone di Monte Li Santi, lungo il corso del fiume Treja. Info: Appuntamento: Amici del Mavna, cell: 333 9299706.

