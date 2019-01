Nel Viterbese la prima neve non crea disagi. Forze dell'ordine mobilitate

La prima neve caduta su parte del Viterbese non crea disagi. Le forze dell’ordine sono operative e sulle strade principali fin dal primo mattino, ma non sono ancora stati registrati problemi alla circolazione.



Solo sulla Cimina, intorno alle 7 della mattina, due auto sono finite fuori carreggiata, senza conseguenze.

La polizia stradale sta monitorando con alcune pattuglie le arterie principali come la Cassia e la Cimina. I carabinieri sono operativi ma non hanno ricevuto segnalazioni di disagi. Così i vigili del fuoco che sono intervenuti per aiutare alcune persone ma al momento hanno la situazione completamente sotto controllo.



Da ieri sera la Provincia di Viterbo ha attivato il piano neve per sgomberare le strade di competenza.

La zona nord della Tuscia resta la più colpita dal maltempo. © RIPRODUZIONE RISERVATA