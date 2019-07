Nel Viterbese gli investimenti delle famiglie della 'ndrangheta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ci sono 44 immobili a Faleria e un allevamento di pregiati bovini a Fabrica di Roma: tra i 173 beni sequestrati dalla divisione anticrimine della Questura di Roma nell'operazione Giù le mani c'è anche la Tuscia.Il maxisequestro, da oltre 120 milioni di euro, eseguito ieri è il risultato di una complessa indagine di natura patrimoniale, con l'obiettivo di aggredire patrimoni di mafia. Della ndrangheta per essere più precisi. Di una pericolosa ndrina facente capo ai Morabito Mollica - Palamara Scriva.Il maxi sequestro è stato adottato nei confronti di Placido Antonio Scriva, Domenico Morabito, Domenico Antonio Mollica, Giuseppe Vellonà, e Salvatore Ligato. I cinque, oltre ad essere legati da vincoli di sangue, sono uniti da interessi economici messi in piedi «al fine di reinvestire i notevoli capitali di provenienza delittuosa», recita il decreto di sequestro. Gli interessi economici e i beni sequestrati gravitavano su un'unica direttrice: la statale Flaminia. Sull'antica strada romana hanno prosperato attività imprenditoriali, esercizi pubblici e compravendite di immobili.Tanti, troppi per non attirare l'attenzione dell'anticrimine. Il territorio scelto dagli esponenti della ndrina non sarebbe casuale. «La scelta di insediarsi nelle località laziali - spiegano i magistrati - ha consentito loro di poter agire in modo meno visibile e continuare a dedicarsi per un verso, alla commissione di attività delittuose tipico delle associazioni mafiosi, per altro verso a interessi imprenditoriali dimostrando una penetrante capacità di infiltrazione nell'economia legale».La scelta del territorio, il modus operandi che teneva insieme attività palesemente illegali e imprese legali è il marchio di fabbrica della ndrina dei Morabito, ma anche quella della ndrangheta viterbese, associazione a delinquere mafiosa autoctona recentemente scardinata nel capoluogo. Entrambi i sodalizi criminali avevano scelto i territori a nord del Lazio per essere liberi di muoversi e delinquere. I 44 immobili sequestrati a Faleria si concentrano in tre zone: via Roma, via De Gasperi e via Flaminia. Nella maggior parte dei casi erano intestate a prestanome compiacenti.L'allevamento di bovini di razza limousine a Fabrica era invece intestato agli Scriva. La polizia ha trovato 106 capi di bestiame e un'azienda nel pieno dell'attività.