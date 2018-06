Nel fine settimana, a spasso nel Viterbese alla scoperta di maccaroni, lombrichelli, essenze di lavanda

di Carlo Maria Ponzi

Tra sabato 30 e domenica 1 luglio, calendario fitto di appuntamenti nella Tuscia viterbese, soprattutto sul versante delle sagre dei prodotti tipici e della sapienza culinaria legata a tradizioni antiche.



A Canepina, piccolo borgo dei Monti Cimini, trionfano i “Maccaroni”, meglio conosciuti come il “fieno canepinese”, pasta all’uovo fatta in casa che si scioglie in bocca per quanto è sottile. La degustazione è proposta in tre varianti: Maccaroni al ragù; ai funghi porcini; all’Ernestina,



A Gallese, è apparecchiata la festa della Pecora, con varie specialità culinarie, a cominciare dagli immancabili arrosticini. Due giorni tra musica dal vivo, balli e divertimento, accompagnati da piatti a base di pecora e non solo.



A Lubriano, piccolo centro della Teverina, XI edizione della sagra della bistecca Chianina. Gli ospiti hanno la possibilità di scegliere sia la grandezza che il peso della propria bistecca che una volta tagliata viene cotta su un grande braciere e poi servita al tavolo accompagnata con i grandi vini della Teverina.



Nel centro storico di Ronciglione, Borgo DiVino, festival enogastronomico con degustazione di prodotti tipici locali.



A Sipicciano la 15° sagra del Lombrichello: pasta fatta a mano, stesa con le cosiddette "chitarre abruzzesi". Il menù: lombrichelli all'arrabbiata, all'amatriciana, funghi e salsiccia. al radicchio e gorgonzola. Apertura stand dalle ore 19,30.



A Tuscania, la festa della Lavanda celebra l’eccellenza agricola della cittadina, con un mercatino, eventi spettacolari e soprattutto gastronomia legata all’uso della pianta aromatica. Non mancheranno dimostrazioni di distillazione dei profumatissimi oli essenziali, molto apprezzati in cosmesi.



Sempre a Tuscania, domenica, visita alla necropoli etrusca Madonna dell'Ulivo, all’insegna de “Il banchetto funebre". La sepoltura di personaggi di rilievo sociale, infatti, era accompagnata da cerimonie complesse con rituali articolati dove il banchetto, le offerte di cibo e bevande (tra le quali il "Kykeion") avevano particolare importanza. Appuntamento alle ore 10,15 presso l'Ufficio turistico di Tuscania, piazzale Trieste, area parcheggio. Info e prenotazioni: tel. 0761.4454259 – 3489513512.



Sempre domenica, a partire dalle ore 17, passeggiata lungo la via Clodia alla scoperta di “Blerae veteris” (l’odierna Blera), uno dei più antichi centri dell'Etruria meridionale interna. Al termine, aperitivo campestre presso il casale di Petrolo. Info e prenotazioni, ufficio turistico di Viterbo, telefono 0761 226427, mail: info@visit.viterbo.it; Leonardo: 339.4970763.

