Presepe vivente, nei borghi del Viterbese in scena la Natività

Natale e Santo Stefano 2018: da un capo all'altro della Tuscia è tempo di rappresentazioni in costume della Natività. Il presepe vivente con maggiore anzianità di servizio è quello di Corchiano siamo alla 49esima edizione - incastonato nel centro storico, che si avvale della colonna sonora del premio Oscar, Nicola Piovani, e la voce narrante di Gigi Proietti.Gli organizzatori promettono una nuova scenografia, «che si arricchirà di nuovi e sorprendenti scorci, mestieri ed effetti speciali, e a fare il resto saranno i costumi che riprendono fedelmente i vestiti del tempo e gli effetti di scena». Dopo qualche anno di pausa torna a farsi ammirare il presepe di Bassano in Teverina (26 dicembre), ambientato nel XIII secolo, dove sarà possibile incontrare musici, focolieri ed arcieri, senza contare che lungo tutto il percorso saranno presenti stand gastronomici con prodotti tipici.Tra i più suggestivi, grazie a uno scenario unico, l'appuntamento di Civita di Bagnoregio (26 dicembre), dove tra il suq arabo, il castrum romano, le residenze nobiliari, la tribù beduina - sarà possibile imbattersi in pastori con greggi di pecore, falegnami, funari, fabbri, fornai, tessitrici e scalpellini. A Bolsena circa 200 figuranti occuperanno spazi e vicoli tra i più belli e suggestivi del quartiere dominato dal Castello Monaldeschi, illuminati con la luce di fuochi e fiaccole. A Sutri i personaggi utilizzano come palcoscenico gli ambienti della necropoli etrusca e dell'anfiteatro romano scavato nel tufo (26 dicembre).Promettono mirabilia sia Tarquinia che Vetralla (26 dicembre). Nel primo caso, è stata scelta l'area del convento di San Francesco dove centinaia di personaggi daranno vita alla Betlemme dell'anno zero. A Vetralla invece la rappresentazione occupa la zona tra piazza del Sole fino a piazza San Pietro per una duplice ambientazione: la cittadina come si presentava ai primi dell'Ottocento e Betlemme. Altri appuntamenti il 25 a San Lorenzo Nuovo; il 26 a Celleno, Piansano, Ronciglione, Vejano.