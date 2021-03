18 Marzo 2021

Controlli anti covid e non solo da parte della Polizia Locale a Civita Castellana. Le verifiche effettuate dagli uomini diretti dal comandante Alessandro Buttarelli hanno interessato le attività commerciali con l’obiettivo di far rispettare le norme a tutela della salute pubblica dopo che l’area è stata decretata la zona rossa. Altri controlli hanno riguardato invece la circolazione stradale.

Nella frazione di Sassacci sono stati sanzionati un negozio di abbigliamento che doveva avere le serrande abbassate e un suo cliente, che si trovava all’interno; quest’ultimo aveva acquistato un capo di abbigliamento. La multa è stata di quattrocento Euro ciascuno, che se pagata entro cinque giorni si riduce a 280 Euro. Per il negozio è stata proposta anche la chiusura dell’attività al Prefetto di Viterbo.

Sono state controllate nella giornata di ieri circa 30 persone, che sono risultate in regola. Due vetture invece sono state poste sotto sequestro poiché abbandonate da tempo nei parcheggi. Un carro attrezzi le ha trasferite in un deposito e le due piazzole sono state anche bonificate dai rifiuti che si era accumulati nel corso del tempo. In quest’ultimo mese sono continuati anche i controlli alla circolazione stradale con posti di controllo dedicati con l’utilizzo di strumentazione per il rilievo della mancata copertura assicurativa e della mancanza di revisione dei veicoli. Sono stati individuati 130 di veicoli non in regola e i proprietari (non tutti di Civita Castellana) sono statu sanzionati per violazione delle norme del codice della strada.

Per i veicoli sprovvisti di assicurazione auto, la multa varia da un importo che va da 849 euro a 3.396 euro, oltre alla decurtazione di 5 punti sulla patente e il sequestro del mezzo. Per i veicoli che circolavano senza revisione la sanzione amministrativa varia da 173 a 694 Euro. Alla fine è meglio stare in regola.