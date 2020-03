Tutti negativi i 26 tamponi agli studenti Unitus, solo uno sarà ripetuto per sicurezza

Ultimo aggiornamento: 18:22

Stanno tutti bene i ragazzi della casa dello studente di via Cardarelli a Viterbo. ono infatti negativi test effettuati nelle giornate di ieri e dell’altro ieri, sui 26 ospiti ritenuti a rischio per aver avuto contatti più stretti con la 23enne della Georgia, positiva al Covid 19. Uno dei test, non avendo fornito un esito certo al 100%, come da linee guida, da prassi e in via precauzionale, sarà ripetuto nei prossimi giorni.L’esito degli esami diagnostici, giunto alla Asl di Viterbo dall’ospedale Spallanzani e dal Policlinico Gemelli, è stato comunicato ai ragazzi dal personale dell’azienda sanitaria, in questi giorni costantemente in contatto con tutti gli studenti presenti nella struttura di via Cardarelli in conference call. Ai ragazzi, infatti, si sta fornendo un supporto continuo, in termini di informazioni, di orientamento e di sostegno psicologico, laddove richiesto, in un lavoro sinergico coordinato dalla Prefettura di Viterbo, attraverso il comitato di ordine e sicurezza, e con la preziosa collaborazione dell’Università degli studi della Tuscia e di Lazio Disco.