'Ndrangheta a Viterbo: ​«L’unica colpa di Camilli è stata quella di rifiutarsi di pagare»

«L’unica colpa del Camilli è stata quella di rifiutarsi di pagare come forse tanti altri hanno fatto». Piero Camilli, tramite gli avvocati Enrico Valentini e Angelo Di Silvio, chiarisce la sua posizione nella vicenda “ndrangheta a Viterbo”.L’imprenditore e sindaco di Grotte di Castro è entrato nelle intercettazioni dei carabinieri, in quanto il boss Giuseppe Trovato avrebbe tentato più volte di intimidirlo per estorcere denaro. «I Camilli – spiegano i due legali - hanno sempre denunciato alle competenti autorità giudiziarie e di polizia ogni episodio delittuoso di cui sono stati vittime con risultati insoddisfacenti talché sono stati costretti ad implementare in maniera più efficace tutti i siti di video-sorveglianza e assumere personale di guardiania notturna sia stabile che itinerante».Piero e il figlio Vincenzo Camilli sarebbero stati gli obiettivi del sodalizio criminale. «Appare ovvio - scrivono ancora - che se qualora il Camilli avesse pagato non sarebbe stato assolutamente bersaglio di minacce, di tentativi di aggressione o di sequestro, tant’e vero che sino al momento dell’arresto lo stesso ed i suoi familiari erano monitorati da detti criminali».Gli avvocati chiariscono anche un altro fatto, che vede protagonista Camilli. Ovvero la querele con la famiglia Vinci che secondo gli inquirenti avrebbe scatenato i successivi appetiti di Trovato. «E’ di solare evidenza come furono gli stessi Camilli a denunciare il Vinci all’ autorità giudiziaria per minacce, falso e truffa e che la vertenza civile dinanzi al Tribunale ha avuto un suo percorso processuale che ha portato all’immissione in possesso dei Camilli da parte del giudice in quanto legittimi proprietari. Ogni speculazione – concludono - su presunte mazzette è frutto di purafantasia».I sardi, che secondo gli inquirenti Camilli avrebbe chiamato, sarebbero stati “usati” solo come forza lavoro.