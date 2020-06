© RIPRODUZIONE RISERVATA

‘Ndrangheta viterbese, i guai non sono affatto finiti. Ad appena due giorni dalla sentenza di primo grado sta per essere sganciata l’ennesima bomba su alcuni dei sodali del gruppo di Giuseppe Trovato e Ismail Rebeshi.Ieri, durante l’ultima udienza prima del verdetto, è emerso che molto presto verrà alla luce l’indagine che ha dato il via all’inchiesta Erostrato. Ovvero il maxi giro di droga portato avanti proprio dall’albanese. Nel 2017 gli investigatori avevano messo gli occhi, e le orecchie, sullo spaccio di cocaina in città. Intercettando piccoli e grandi trafficanti sono arrivati a mettere le mani sui membri della banda. A dare poi sostanza all’indagine diversi sequestri di stupefacenti, non ultimo quello che ha portato dietro le sbarre il fratelli di Rebeshi, con 38 kg di marijuana.A parlarne, durante la discussione, l’avvocato Roberto Afeltra, che difende proprio l’albanese. «Gli inquirenti sono giunti alla fine dell’indagine sullo spaccio di droga - ha detto il legale - e presto ci saranno novità. Rebeshi ne è coinvolto così come diverse altre persone. La verità è Ismail non è quel pericoloso criminale che è stato dipinto, non a caso ho ricostruito la sua posizione giuridica e all’attivo ha solo due condanne definite, una vecchissima per spaccio e una per svendita di soldi falsi».A raccontare nel dettaglio lo spaccio e il traffico di cocaina era stato anche l’unico pentito della banda, Sokol Dervshi. «Trovato - ha affermato Codino - aiutava Rebeshi a controllare il mercato della droga a Viterbo e Rebeshi, con i suoi uomini, a sua volta aiutava Trovato a incendiare i negozi e le auto dei concorrenti e a controllare il mercato». Non solo il mercato dei preziosi usati, il recupero crediti e il settore della movida per stranieri tra gli interessi del gruppo capeggiato. Il sodalizio sarebbe stato infatti particolarmente intento ad ottenere il controllo dello spaccio. Controllo per cui il 4 ottobre 2017, i sodali incendiarono l’automobile di E. G., pluripregiudicato per reati in materia di stupefacenti. La colpa del giovane viterbese sarebbe stata quella di far parte del sodalizio “italo albanese“ rivale.Ieri però è stato soprattutto il giorno della discussione delle difese dei due capi. L’avvocato Giuseppe Di Renzo, che assiste Giuseppe Trovato e la compagna Fouzia Oufir, ha smontato l’accusa di associazione mafiosa.«E’ inutile - ha detto - provare a qualificare un’associazione inesistente come mafia o mafia silente o piccola mafia come i Fasciani. Mancano i requisiti fondanti. Questa più che un’associazione è l’illecita concorrenza del mercato con violenza e minaccia». Messaggio ancor più chiaro quello che arriva dall’avvocato Roberto Afeltra: «Manca la prova di ogni reato, quello che si legge è l’insussistenza di qualsiasi tipo di associazione, semplice o mafiosa».La sentenza è attesa per giovedì 11 giugno, non prima che Ismail Rebeshi abbia parlato.