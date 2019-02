© RIPRODUZIONE RISERVATA

'Ndrangheta viterbese, ennesimo giorno al Riesame. Il Tribunale della Liberta di di Roma anche questa mattina ascolterà alcuni degli avvocati degli arrestati nell’operazione Erostrato. I 13 sono indagati, a vario titolo, di associazione a delinquere di stampo mafioso.Nella marea dei ricorsi presentati al Tribunale della libertà, un verdetto è già arrivato: quello per Manuele Pecci, Luigi Forieri e Garmir Gurguri. La risposta è stata per tutti e tre la stessa: «No a misure meno afflittive». Così Forieri e Gurguri restano in carcere, mentre Pecci ai domiciliari. La Procura romana, nel frattempo, non sta perdendo tempo e per dimostrare al collegio del Riesame che quell’associazione a delinquere di stampo mafioso era più reale che mai ha depositato altro materiale probatorio.Come testimonianze di vittime finite nella rete dell’associazione. E spostato tutti gli appartenenti in carceri diversi, lontanissimi gli uni dagli altri. Una mossa strategica che ha lo scopo di spezzare il vincolo dell’associazione e portare qualcuno a parlare. La strada per le difese dei 13 indagati sembra essere tortuosa e difficile.