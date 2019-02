'Ndrangheta a Viterbo, la banda preparava un inverno caldo. E la questura chiude il bar di via Genova

© RIPRODUZIONE RISERVATA

‘Ndrangheta a Viterbo, fissata l’udienza al Tribunale del Riesame. Venerdì gli avvocati degli indagati chiederanno la scarcerazione o misure meno afflittive per i loro assistiti. Con tutta probabilità il verdetto del Tribunale della libertà non sarà immediato. I giudici potrebbero riservarsi e sciogliere la riserva solo dopo qualche giorno. I 13 indagati, per associazione a delinquere di stampo mafioso, sono reclusi quasi tutti in carcere.I presunti capi, Giuseppe Trovato e Ismail Rebeshi, insieme al consigliere Luigi Forieri e ai sodali Dervishi, i fratelli Patovi, Gabriele Laezza e Gurguri sono a Mammagialla. Le due donne, Martina Guadagno e Fouzia Oufir, nel carcere di Civitavecchia. Mentre i due viterbesi Manuel Pecci ed Emanuele Erasmi ai domiciliari.Le misure cautelari, scaturite dalla lunga indagine dei carabinieri del nucleo investigativo di Viterbo, secondo gli inquirenti sono state quasi una necessità. Per tutti gli indagati sarebbe stato reale non solo il pericolo di fuga, ma anche la reiterazione del reato e l’inquinamento delle prove. Lo stesso Forieri ricorda spesso a Trovato di essere un “maestro” nel mantenere in latitanza personaggi legati alla malavita. Quindi il pericolo maggiore resta questo della reiterazione del reato. Gli inquirenti lo definiscono “concreto e attuale”, perché il progetto criminoso del sodalizio non era ancora terminato. Anzi.Secondo gli inquirenti Trovato, prima di essere fermato, stava preparando “un caldo inverno”. A dimostrazione le parole del capo alla compagna: «Adesso lo sai quante cose abbiamo quest’inverno». E che non «si tratti di millanterie – dice ancora la gip - è dimostrato dall’ennesimo atto intimidatorio del 10 settembre 2018, mediante colpi di arma da fuoco contro la vetrina di un compro oro».Intanto ieri il bar di via Genova, quello gestito anche da Forieri, è stato chiuso dal questore - su richiesta degli inquirenti - con sospensione della licenza per 15 giorni in seguito ai risultati dell’inchiesta.