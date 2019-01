Ndrangheta a Viterbo, il boss: «Camilli, ti caccio io fuori dai guai»

Imprenditori sotto tiro. A scatenare gli appetiti della banda capeggiata da Trovato e Rebeshi, colpita dall'operazione dei carabinieri e della Dda romana che ha portato a 13 arresti per associazione mafiosa, sono anche gli imprenditori locali. A qualcuno tentano di mettere paura, ad altri provano, in malo modo, a sfilare quattrini. Nel miro ci finisce Roberto Grazini, titolare della Grazini Traslochi, Rinaldo Della Rocca proprietario di un autosalone al Poggino, e Cinzia Scotolati titolare di una catena di negozi.

Con loro l'associazione criminale mette a segno diversi colpi. A tutti vengono date alle fiamme le auto. A Grazini bruciano un furgone dell'impresa, alla Scotolati l'auto e a Rinaldo Della Rocca buona parte del parco macchine. L'intento è scatenare la paura, punirli per aver fatto qualcosa, anche inconsapevolmente, a uno degli amici del clan. Tentano, ripetutamente, di spillare i soldi al noto imprenditore - e patron della Viterbese - Piero Camilli. Tentativo reiterato, che rischia di scatenare una guerra tra bande rivali. E sì perché negli atti intimidatori, riservati al proprietario della Ilco si intrecciano diversi personaggi gravati da parecchi precedenti.

Tutto nasce, secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, quando Camilli chiama due sardi per mettere fine a un contenzioso per un terreno. Per sbloccare la situazione l'imprenditore elargisce 25mila euro; soldi che il clan di Trovato rivendica per sé. «Lo sai a chi dobbiamo acchiappare... a Camilli. Bravo, almeno una decina di soldi sicuri anche lì. Gli dico spiega Trovato al sodale Rebeshi - che noi ti abbiamo risolto il problema, e se lui mi dice ce li ha il napoletano, gli dico: allo zio non gli hai dato niente. Mi dispiace che ti hanno messo in mezzo, ma a me i soldi li devi dare lo stesso». Il napoletano è stato poi identificato in Daniele Casertano, pregiudicato stanziale a Viterbo e vittima di due attentati incendiari.

Trovato, fedele ai proposti, aggancia direttamente Camilli. Prima al telefono, poi si presenta ad Acquapendente (sede dell'azienda). «Io sono venuto per presentarmi, sono stato io quello che vi ha cacciato dai guai - dice all'imprenditore - e vi posso cacciare anche in futuro, se avete altri guai. Io voglio solo un bel ringraziamento». Il tono non lascia dubbi: «L'intimidazione scrive il gip Costantini nell'ordinanza -, in puro stile mafioso ai danni del Camilli, spiega altresì l'omertà e la mancanza di collaborazione dell'imprenditore, che non ha denunciato le richieste estorsive subite, preferendo far intervenire soggetti pregiudicati sardi (identificati in Pietro Raimondo Marras e Franco Bachisio Goddi, ndr) nel tentativo di fermare le pretese del Trovato».

La tentata estorsione ai danni di Camilli, non andata in porto, scatena la furia del capo dell'associazione criminale che, per vendicarsi, pianifica due colpi. Un atto intimidatorio con le solite teste di animali mozzate, ai danni del figlio Vincenzo, con lo scopo di scucire il pizzo alla famiglia. E un sequestro e pestaggio, sempre a suo danno. «Così capiscono tutte e due», dice il boss. Entrambi però falliscono grazie all'intervento delle forze dell'ordine.

