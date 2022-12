Venerdì 23 Dicembre 2022, 04:45

Strutture alberghiere piene al 60 per cento, faticano i bed and breakfast, si salvano le terme: a Viterbo sarà un Natale senza squilli con decine di posti letto ancora liberi sui maggiori canali di prenotazione on line (Booking e Trivago) nonostante offerte e prezzi iper concorrenziali rispetto a quelli dei diretti competitor di Umbria e Toscana.

«Ci aspettavamo di più», spiega Stefano Bruzzichelli, titolare di un B&B all’ingresso della città, deluso dall’atteggiamento e dalle iniziative messe in campo dalla nuova amministrazione. «Non c’è stato quel cambio di passo che speravamo – continua -. L’assenza di attrazioni, del mercatino di Natale, unite ad un Christmas village sottotono, hanno dirottato i turisti altrove. In queste prime settimane di dicembre abbiamo raccolto diverse lamentale di clienti delusi dalla città». Povera di eventi al punto «da far guardare al passato recente con nostalgia». Difficoltà registra anche Stefano Capotosti dell’Antico Angelo, bed and breakfast di Piazza delle Erbe, nel cuore cittadino.

«È una Natale che viaggia con il freno a mano tirato – spiega -. Manca ancora qualche giorno ma le prenotazioni finora sono basse. Credo che le ragioni siano diverse, tra queste la fine dell’emergenza pandemica. Lo scorso anno eravamo in uno stato di semi lockdown con molte località invernali ferme al palo. Quest’anno, con la riapertura totale, i turisti hanno scelto di tornare nelle mete di vacanza tradizionali. Delusione? Non manca, ci consoliamo con il Capodanno che sta andando molto bene: siamo già al completo».

Guarda il bicchiere mezzo pieno Enrico Patara, titolare del centralissimo Hotel Tuscia di cia Cairoli: «Togliendo il periodo più duro della pandemia il movimento è lo stesso degli anni scorsi – spiega -. Il Natale è una festa che la maggioranza delle persone decide di passare in famiglia, siamo contenti del 60 per cento che abbiamo raggiunto: il nostro anno resta molto positivo anche con un Natale non brillantissimo».

Non entra nella polemica sulla città poco attrattiva Patara ma spiega come, più che la città in sé e le sue iniziative, ad esercitare interesse per le famiglie verso il capoluogo sia la vicina Vetralla. «Ci chiedono sempre più spesso notizie sulla Casa di Babbo Natale – spiega -. Un format che penso stia dando grande soddisfazione a chi l’ha concepito».

Nel clima tutt’altro che natalizio che si respira in città, con le critiche alla “notte bianca” di sabato scorso ed il nuovo botta e risposta tra la sindaca Chiara Frontini e gli ambulanti del mercatino di Natale, a sorridere sono le strutture termali che incassano numeri ancora positivi dopo il ponte di Ognissanti ed il boom del Ponte dell’Immacolata.