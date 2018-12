Natale, a piazza Verdi quasi pronta la pista di pattinaggio sul ghiaccio. E arriva Chiara Censori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una pista di pattinaggio sul ghiaccio nel cuore della città. Giovedì alle 18 l'inaugurazione dell'Ice Park Viterbo a piazza Verdi. A inaugurarla sarà la campionessa italiana e mondiale Chiara Censori, esibendosi sul posto per l'occasione.​Soddisfatto l'assessore alla cultura e al turismo, Marco De Carolis. «Sarà un onore averla con noi - dice - la pista è un'ulteriore attrazione che va ad aggiungersi alle numerose e apprezzate iniziative natalizie che stanno interessando e animando il nostro centro storico. Piazza Verdi, la piazza che ospita il nostro teatro dell'Unione, tra l'altro con la stagione teatrale in corso, merita di essere un punto di attrazione e di richiamo per viterbesi e i numerosi turisti che stanno visitando la nostra città. Nei prossimi giorni presenteremo tutte le altre iniziative natalizie organizzate dal Comune».La pista, di circa 250 metri quadrati, sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alla mezzanotte.