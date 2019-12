Natale, tra le luminarie spuntano le auto: parcheggio selvaggio nelle piazze

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Altro che slitta: Natale a Viterbo arriva sulle quattro ruote. «Il problema di questa piazza erano le luminarie sulla fontana. Per fortuna è stato risolto». Corre sui social la polemica, a suon di post ironici, per stigmatizzare il "vizietto" dei viterbesi di parcheggiare dove gli pare.Nella foto (una delle tante che gira su Facebook, questa pubblicata sul gruppo "Viterbo centro storico chiuso"), si vede piazza delle Erbe in una qualunque sera durante le festività natalizie.Sotto il cielo stellato, diverse macchine a riempire ogni angolo libero, fin a ridosso della fontana. La stessa che a inizio mese era diventata un caso (anche politico) a causa di una installazione di luminarie che la ingabbiava, tolta a seguito di polemiche a furor di popolo. Ma molti dei quali gridavano: "Difendiamo la fontana", non si scandalizzano più di tanto se al posto delle luci si parcheggiano le vetture.«È tutta gente che vuole risparmiare sul parcheggio a pagamento al Sacrario. Perché non ripristinare il varco attivo dopo le nove?» propone un cittadino. Altri ci ridono su: «Potrebbero lasciare accese le 4 frecce così si avrebbero anche le luminarie». Scene simili di parcheggio selvaggio in queste serate si sono ripetute anche a piazza del Comune e a piazza del Gesù.