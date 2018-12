Natale a piedi: ecco le navette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Natale in centro, Natale con meno auto (si spera). Il Comune vara il piano bus navetta gratuite per il periodo delle feste, a partire da domani. Ma al contempo non è stata annunciata (almeno per ora) nessuna chiusura ai mezzi a motore del perimetro entro le mura.Intanto sono quattro le aree di sosta previste: con la disponibilità aggiuntiva di due parcheggi dell'Università, si aggiungono a quelli di via Garbini e via Rossi Danielli, tutti collegati con bus navetta fino al 6 gennaio. Nel dettaglio il servizio sarà attivo nei festivi, nei weekend e nell'ultima settimana di dicembre (oltre a 1-5-6 gennaio). La navetta si fermerà a piazza Verdi, via Garbini (parcheggio fronte uffici comunali) e a via Rossi Danielli (parcheggio ex Okay). Il servizio, attivo dalle ore 10,30 alle 20,30 seguirà il percorso piazza Verdi (qui la salita/discesa), via Matteotti, piazzale Gramsci, via Garbini (salita/discesa); poi rotatoria IperCoop, via della Palazzina, via Rossi Danielli (salita/discesa), via della Palazzina, piazzale Gramsci, viale Capocci, via Fratelli Rosselli, piazza Verdi. Frequenza prevista ogni 20 minuti circa.Rispetto ai parcheggi: oltre a quelli che saranno raggiungibili, attraverso la navetta, quelli di via Garbini e di via Rossi Danielli. Fruibili, grazie alla disponibilità dell'Unitus, anche i parcheggi di via Palmanova e di via Sabotino. Saranno pronti i cartelloni per segnalare parking e fermate. «Sarà un servizio indispensabile - sottolinea l'assessore Cultura e turismo, Marco De Carolis sia per gli stessi viterbesi, sia per i tantissimi turisti che arrivano per visitare la città e per le numerose iniziative natalizie dislocate nel centro storico. Un grazie a tutti i colleghi di giunta che hanno collaborato per attivare il servizio». Su parcheggi, il sindaco Giovanni Arena aggiunge ringraziamenti al rettore dell'Università della Tuscia, Alessandro Ruggieri, «che anche in questa occasione ha confermato la collaborazione dell'ateneo mettendo a disposizione due strategici parcheggi. Ringrazio anche la famiglia Sensi per il parcheggio dell'ex Okay. Viterbo va vissuta a piedi, a Natale è ancora più bella e il bus navetta deve servire per liberare il centro storico dalle auto».