Nascondevano mezzo etto di hashish, un arresto e una denuncia

Nascondevano circa 500 grammo di hashish, un arresto e una denuncia. I carabinieri della stazione di Orte, a seguito di uno sviluppo di attività informativa nata dal controllo del territorio, hanno perquisito ieri, su delega della Procura della Repubblica del Tribunale, le abitazione di due cittadini sospettati di spacciare a Fabrica di Roma.



Durante le attività di perquisizione effettuate dai carabinieri della stazione di Orte, unitamente ai carabinieri della stazione di Fabrica di Roma, sono stati trovati occultati 45 grammi di hashish, oltre a materiale per lo spaccio.

Tutto è stato sequestrato e uno dei è stato dichiarato in arresto e l'altro denunciato in stato di libertà.