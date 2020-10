Nasconde la cocaina in bocca, arrestato spacciatore a Canino

Un uomo di origini pakistane è stato arrestato dai carabinieri di Canino perché trovato in possesso di droga.



Lo straniero è stato notato, a piedi, per le vie del centro da una pattuglia dell'Arma. Lo straniero, alla vista delle divise ha tentato di cambiare strada, nascondendo un involucro in bocca. A quel punto i militari lo hanno fermato trovandolo in possesso di una dose di cocaina.



La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di trovare altre sette dosi di cocaina per un peso complessivo di otto grammi. Una volta condotto in caserma è stato dichiarato in arresto e sottoposto al regime degli arresti domiciliari. © RIPRODUZIONE RISERVATA