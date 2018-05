Nasconde due etti di marijuana al centro di accoglienza, condannato

di Maria Letizia Riganelli

Droga al centro di accoglienza, condannato. Il nigeriano di 33 anni arrestato a novembre scorso è stato dichiarato colpevole dal Tribunale di Viterbo. La giudice Silvia Mattei lo ha condannato per spaccio a un mese di reclusione (pena sospesa) e a una multa di 2.400 euro.



Il ragazzo era stato fermato dai carabinieri nella tarda serata di domenica 26 novembre 2017 mentre scendeva dal pullman a San Lorenzo Nuovo. Nel corso del controllo, gli furono trovati addosso 30 grammi di marijuana. Abbastanza per far scattare la successiva perquisizione al domicilio del ragazzo, ospitato in un centro di accoglienza del posto.



I militari all’interno della struttura, in un armadietto trovarono e sequestrarono 200 grammi sostanza stupefacente. Gran parte della droga sarebbe già stata suddivisa in dosi e pronta per essere venduta. L’uomo durante la direttissima si giustificò dicendo la droga non sarebbe stata la sua.



Ieri mattina però per quei fatti è stato condannato, a niente è valsa la difesa dell’avvocato che ha invocato l’assoluzione ricordando le parole del ragazzo durante la direttissima. Probabilmente ora il nord africano dovrà lasciare il centro di accoglienza di San Lorenzo Nuovo.

