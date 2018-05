Nasconde il cadavere della sorella nel congelatore, al via il processo davanti alla Corte d'Assise

di Maria Letizia Riganelli

Cadavere della sorella nascosto nel congelatore, il fratello ne dovrà rispondere davanti alla Corte d’Assise.

Ieri il gup Savina Poli ha rinviato a giudizio Ivo Bramante. Il pittore, ormai 84enne, è accusato di abbandono di incapace aggravato dalla morte, occultamento di cadavere e truffa ai danni dello Stato per aver continuato a intascare la pensione della sorella invalida.



I fatti risalgono al 28 febbraio 2016. Quando l’amministratore di sostegno di Ivo scopre per caso il corpo di Rossana Bramante (79 anni) nel pozzetto del congelatore. Secondo la Procura di Viterbo e la perizia del medico legale, Ivo avrebbe lasciato morire di stenti la sorella e poi ne avrebbe occultato il cadavere per continuare a percepire la pensione. Nessuno a Ronciglione ha mai conosciuto Rossana. Era completamente cieca e Ivo raccontò a tutti che era stata portata in un istituto di suore.



Ieri durante l’udienza preliminare il difensore di Ivo Bramente, Matteo Moriggi in sostituzione di Marco Marcucci, ha chiesto un accertamento sulla capacità di partecipare coscientemente al processo perché la perizia disposta dal pm nel 2016 aveva evidenziato problemi psichici che data l’età non possono che esser andati peggiorando proprio come quelli fisici. Il pm Franco Pacifici non si è opposto ma la gup ha rigettato l’istanza, ritenendo che se ha capito di aver bisogno di un avvocato potrà anche capire cosa succederà davanti alla Corte d’Assise.



«Oltre al profilo dell’imputabilità – ha spiegato l’avvocato Moriggi -, bisogna valutare anche la capacità di prendersi cura: se non è capace di occuparsi di se stesso, come poteva farlo per la sorella?». Prima udienza il 24 settembre.

