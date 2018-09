Musica, danza e seminari: “Encore” riporta la socialità a Pratogiardino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Passata Santa Rosa, a Viterbo gli appuntamenti non vanno in letargo. Venerdì 7 e sabato 8 spazio alla terza edizione di Encore, il festival di musica, danza, incontri e seminari. Questa edizione si sposta in una location rivisitata: Pratogiardino. «Scelta - spiegano gli organizzatori - che si inserisce nella volontà di riqualificare il parco e consegnarlo nuovamente alla sue funzioni sociali originali: luogo di incontro, dialogo e crescita». Un pot pourri di iniziative per animare il polmone verde del centro...