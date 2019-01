Museo civico da rilanciare, si volta pagina puntando sull'Università della Tuscia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Una direzione scientifica avulsa dalla riorganizzazione complessiva della struttura, non porta a nulla. Serve piuttosto ripensare il ruolo che deve avere il museo, la cui valorizzazione passa attraverso un dialogo stretto con altri spazi che ospitano i mirabilia storico-artistici della città».Così l'assessore comunale alla Cultura e al turismo Marco De Carolis riassume la sostanza di una deliberazione (n.2 dell'8 gennaio) che detta in sommi capi gli obiettivi strategici individuati dall'esecutivo guidato da Giovanni Arena per una virtuosa gestione del Civico "Rossi Danielli" di Piazza Crispi.In prima battuta, l'atto proposto da De Carolis fa piazza pulita della contestatissima deliberazione (n.410/2017) con la quale la passata amministrazione approvò l'avviso pubblico per affidare la direzione scientifica del museo, l'indomani il pensionamento di Orsola Grassi.Fu Giacomo Barelli, consigliere della lista "Viva Viterbo", a sollevare non pochi dubbi sul provvedimento. Sia a livello procedurale, che di contenuto, a cominciare dal compenso previsto (40mila euro in due anni, per garantire la presenza tre volte a settimana), per finire ai titoli richiesti e loro valutazione. «Questo è un bando ad personam», tuonò Barelli.Ora De Carolis volta pagina, archivia il passato e punta a battere altre strade. «La direzione scientifica - sottolinea -non può essere avulsa da una riorganizzazione complessiva del Civico. E per la migliore forma di gestione va contemplata la piena collaborazione con altri soggetti istituzionali.Altri soggetti? Prima fra tutti l'Università degli studi della Tuscia che, attraverso i docenti dei dipartimenti Distu e Disocum, può sostenere Palazzo dei Priori per concretizzare i programmi orientati «a creare un dialogo del museo, anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie - spiega De Carolis - con altri spazi della città che ospitano alti esempi del nostro patrimonio storico-artistico».Lo strumento per stringere la santa alleanza è già pronto: un protocollo d'intesa, approvato dalla giunta il 9 gennaio scorso, con il quale il comune «riconosce a Unitus un interlocutore scientifico fondamentale per la sua azione ed intende, pertanto, rafforzare le forme di collaborazione già in essere e l'interscambio di competenze, implementandole di nuove su tematiche di attualità volte allo sviluppo».