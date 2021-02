Murilo piega anche la Cavese: adesso la Viterbese è a ridosso dei playoff. Taurino: «Siamo squadra»

Un gol di Murilo basta alla Viterbese per piegare un'ostica Cavese e portare a casa tre punti, che proiettano Markic e compagni a ridosso della zona playoff. Niente voli pindarici per carità, ma la Viterbese è diventata una squadra a tutti gli effetti. Contro una Cavese rinforzata pesantemente sul mercato, i gialloblù, sono stati bravi ad interpretare bene la partita. Nel primo tempo un pizzico di sofferenza, ma anche due importanti palle gol sprecate, mentre nelle ripresa la Viterbese ha legittimato il risultato, maturato grazie al colpo di testa vincente di Murilo al minuto 77. Dopo il vantaggio controllo del match senza sofferenze, parata di Daga su punizione di Bubas a parte, e vittoria che lancia i gialloblù a ridosso della zona playoff. «Abbiamo superato un avversario difficile - spiega in sala stampa il tecnico della Viterbese Roberto Taurino - siamo stati squadra e questo è l'aspetto che più mi rende felice. Salvezza in cassaforte? Non corriamo troppo: questo è un girone pieno di insidie e dovremo essere bravi a rimanere concentrati». Mercoledì prossimo si torna in campo: appuntamento a Bisceglie per il turno infrasettimanale.

VITERBESE (4-3-3): Daga 6,5; Bianchi 6, Markic 6,5, Camilleri 6,5, Baschirotto 6,5; Adopo 5,5 (1’ s.t. Besea 6), Bensaja 6, Salandria 6 (43’ s.t. Sibilia s.v.); Murilo 7 (43’ s.t. Tassi s.v.), Tounkara 6,5 (39’ s.t. Rossi s.v.), Simonelli 5,5 (30’ s.t. Bezziccheri 6). A disp. Maraolo, Mbende, Ricci, Urso, M. Menghi, E. Menghi, Ammari, Porru. All. Roberto Taurino CAVESE (3-4-3): Kucich 6; Matino 6, De Franco 5,5, Lancini 6; Natalucci 5,5 (26’ s.t. Montaperto 6) Matera 6 (42’ s.t. Pompetti s.v.), Scoppa 5,5 (21’ s.t. Lulli 6), Ricchi 6 (42’ s.t. Gatto s.v.); Calderini 6 (26’ s.t. Senesi 6), Gerardi 6, Bubas 5,5. A disp. Russo, De Marco, Favasuli, De Rosa, Cuccurullo, Senese, Semeraro. All. Salvatore Campilongo ARBITRO: Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno RETI: 23' s.t. Murilo NOTE: Partita giocata a porte chiuse, Ammoniti Murilo, Scoppa, Adopo, Salandria, Bensaja. Angoli 7-2 per la Cavese.

