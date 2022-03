Muore mentre attraversa sulle strisce, oggi l'esame autoptico

Muore mentre attraversa sulle strisce, sequestrati l’auto e il telefono della 71enne che era alla guida. Andrea Cardoni, noto commercialista del capoluogo, è morto giovedì pomeriggio dopo un terribile incidente in via del Pilastro. La donna alla guida della Yaris lo avrebbe colpito, facendolo morire sul colpo. Andrea Cardoni stava andando nel suo studio a piazza della Rocca e aveva appena lasciato la sua auto parcheggiata in via del Pilastro, come faceva ogni giorno.

Per la morte del professionista viterbese è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale e stamattina inizieranno i primi accertamenti autoptici sulla salma di Cardoni. Gli accertamenti esterni disposti dal magistrato serviranno a sciogliere eventuali dubbi sull’impatto. Subito dopo saranno passati al setaccio i tabulati telefonici della donna, questo servirà a chiarire se la guidatrice nel momento dell’incidente possa essere stata distratta dal cellulare. Accertamenti saranno effettuati anche sul veicolo. A seguire le indagini disposte dalla procura la polizia locale di Viterbo, arrivata sul posto pochi minuti dopo la tragedia insieme ai sanitari del 118.