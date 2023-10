Mercoledì 11 Ottobre 2023, 05:20

È stato iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio stradale il conducente del Suv che sabato scorso si è scontrato con la moto di Arnaldo Brunetti: il militare di 41 anni morto nel tremendo impatto. Si tratta di un atto dovuto, da parte della Procura della Repubblica, che permetterà all’indagato di nominare un proprio avvocato e consulenti per assistere agli ulteriori accertamenti.

La Procura, sulla base degli elementi già raccolti dai carabinieri e dopo l’esito degli esami sul corpo della vittima (che sarà a breve riconsegnata alla famiglia per i funerali, al momento è nell camera mortuaria di San Lazzaro) dovrà stabilire se e come il conducente abbia causato l’incidente mortale.

Lo scontro è avvenuto sabato pomeriggio sulla Canepinense, all’incrocio con la strada Piangoli, nel territorio comunale di Soriano nel Cimino. Brunetti, originario di Canepina, abitava a Vetralla e prestava servizio al comando Aves di piazza della Rocca a Viterbo. Quel giorno stava percorrendo la Canepinense in sella alla sua Ducati M4 che aveva comprato da poco più di un anno. Dalla strada Piangoli si è immesso il Suv, un Toyota Rav4: al volante c’era un 55enne della zona, con moglie e figli. Il conducente è stato trasportato in ospedale, ma per ferite non gravi, mentre i familiari sono rimasti illesi. Per Brunetti, invece, non c’è stato niente da fare.

L’incrocio è noto per la sua pericolosità, anni fa era stato teatro di un altro incidente costato la vita a un motociclista. E subito dopo l’incidente di sabato non erano mancate le persone che avevano segnalato sui social la cattiva segnaletica e gli altri problemi di quel tratto stradale.