Addio Mario Moscatelli: muore l'ex prefetto di Viterbo

Si è spento Mario Moscatelli, figura di spicco nel panorama cittadino e nazionale, che ha dedicato la sua vita al servizio delle istituzioni. L'ex prefetto di Viterbo è deceduto all'ospedale di Belcolle dove era stato ricoverato da alcuni giorni.

Noto per i suoi numerosi incarichi di prestigio, Moscatelli ha guidato non solo la città di Viterbo, ma anche altri importanti centri urbani, tra cui Torino, dove ha svolto il ruolo di commissario durante l'organizzazione delle Olimpiadi invernali. La sua influenza si è estesa anche alla Camera di Commercio di Viterbo, dove ha ricoperto la carica di commissario, dimostrando la sua capacità di guidare e plasmare le realtà più diverse.

L'impegno di Moscatelli non si è limitato al mondo istituzionale: dal 1978 è stato un membro attivo del Rotary Club di Viterbo, assumendo diverse cariche all'interno dell'organizzazione e persino la presidenza. Questo lungo e straordinario curriculum è stato segnato da una personalità affabile e umanità straordinaria.

Tra le sue molteplici iniziative benefiche, Moscatelli ha ricoperto il ruolo di commissario della Croce Rossa di Viterbo, dimostrando una sensibilità per le necessità della comunità e un impegno costante per il bene comune. La sua influenza ha raggiunto persino il mondo accademico, essendo il padre della direttrice generale dell'Università degli Studi della Tuscia (Unitus), Alessandra Moscatelli.

La triste notizia della sua scomparsa è stata annunciata dall'Unitus attraverso un comunicato stampa che ha elogiato l'instancabile dedizione di Moscatelli: "Sua eccellenza Mario Moscatelli ha lasciato questo mondo dopo averlo servito con impegno nelle istituzioni, nell'associazionismo e nella cultura".

La sua leadership più significativa è stata quella da prefetto di Viterbo, incarico che ha ricoperto dal gennaio 1988 al luglio 1995.

Durante questo periodo, ha non solo guidato la città con prestigio, ma ha anche promosso iniziative filantropiche e culturali, dimostrando una visione completa e sensibile dello sviluppo locale.

L'Associazione Rotary Club di Viterbo aveva recentemente conferito a Moscatelli il titolo di socio onorario a giugno, riconoscendo il suo costante impegno a favore degli altri e la sua dedizione per il miglioramento della comunità. Il presidente del club, Angelo Landi, ha espresso il suo dolore per la perdita, ma anche il suo impegno a portare avanti le iniziative e i progetti che Moscatelli aveva a cuore.

Le esequie funebri di Mario Moscatelli si terranno mercoledì 23 agosto alle 10 presso la basilica della Quercia, momento in cui amici, familiari e la comunità tutta si riuniranno per onorare la sua memoria. La famiglia ha espresso il desiderio che i gesti di gratitudine e vicinanza siano trasformati in opere di bene, un tributo che rispecchia perfettamente l'animo generoso di questo straordinario uomo.