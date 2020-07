© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Finalmente ci sono più controlli. Bene, era ora»; «Speriamo che le forze dell'ordine continuino a intervenire duramente anche nei prossimi fine settimana».Sono solo alcune delleper contrastare la movida violenta a Marina di Montalto, a seguito anche dell'ordinanza comunale che regolamenta la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche sul territorio. Come si ricorderà i carabinieri hanno effettuato al lido un servizio straordinario con l'ausilio dei cani antidroga e del Nas al fine di placare gli animi di molti ragazzini che, in preda ai fumi dell'alcol, nel fine settimana causano danni alle strutture pubbliche e private.L'intervento massiccio delle forze dell'ordine di sabato ha creato un forte dibattito soprattutto sui social, tra chi vive la situazione in prima persona e chi pensa che sia una enfatizzazione dei fatti. «Abbiamo paura di subire danni al negozio - dice un commerciante - e a una certa ora dobbiamo abbassare le serrande». Alcuni di loro hanno addirittura aumentato la sicurezza nella propria struttura con la vigilanza privata.La paura è anche tra i potenziali turisti che, oltre al timore dettato dall'emergenza sanitaria, sono incerti di trascorrere le vacanze al mare. «Mi sono barricata in casa - si legge su Facebook -. Sono due, tre sabati che si esagera. Si divertono a spaccare le bottiglie sul mio muretto di casa alle quattro di notte, fanno i bisogni sui lettini degli stabilimenti staccando anche qualche ombrellone».Un'attività commerciale al lido ha addirittura avuto a che fare con una coppia di giovani che nell'orario di chiusura impediva di abbassare la serranda. «Ogni fine settimana la stessa storia - dicono i titolari -. Dobbiamo cercare di contenere i ragazzi ad assumere un comportamento corretto. Siamo contenti che Montalto ospiti così tanti giovani, ma devono essere più educati».Al contrario, però, ci sono anche tanti ragazzi che trascorrono le serata in compagnia senza creare problemi. Quei ragazzi che amano divertirsi sorseggiando un drink o una bibita gassata.