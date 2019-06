Movida estiva in centro, tornano i divieti contro alcol e bottiglie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Meno alcol per tutti. Da stasera e fino al 30 settembre è in vigore l'ordinanza sulle bevande in contenitori in vetro e metallo, fresca di firma del sindaco Giovanni Arena: «E' per la sicurezza e il decoro urbano, ogni mattina raccogliamo centinaia di bottiglie, non è un bel biglietto da visita per i turisti». Vale solo per il capoluogo e non per le frazioni, la sanzione è salata: fino a 500 euro. Tecnicamente il provvedimento si chiama adozione di misure a tutela della sicurezza urbana e della incolumità pubblica. Un copia e incolla di quello dell'anno scorso, che era identico all'atto del 2017: cambiava solo la firma, che era dell'ex sindaco Leonardo Michelini. L'ordinanza prevede due situazioni: da una parte l'utilizzo di bottiglie e recipienti in vetro e metallo, dall'altra la somministrazione, vendita e consumo di bevande alcoliche. Nel primo caso, dalle 22 alle 6 gli esercizi commerciali non potranno vendere né somministrare bevande in bottiglie di vetro o metallo da portare fuori il locale, stesso discorso per i consumatori: dalle 22,15 alle 6 non si va in giro a bere con bottiglie di vetro. Nel secondo caso, da mezzanotte alle 6 vietato per gli esercizi pubblici somministrare o vendere bevande al di fuori del locale, e per i consumatori bere nei luoghi pubblici da mezzanotte e un quarto alle 6. Dunque se vuoi bere lo fai solo dentro il locale, a maggior ragione se in bottiglie o lattina. Cosa che puntualmente, ogni anno, crea malcontento tra i commercianti della movida. «Per forza dice Arena - è normale, in fin dei conti però si tratta di poche ore. Se la mattina andiamo a guardare il Palazzo dei Papi ci saranno mille bottiglie di birra, questo accade ogni giorno. E' vero che Viterbo Ambiente comincia a pulire dalle 6 di mattina, ma la mattina ci sono i turisti che vanno nelle zone centrali della città e non è un bello spettacolo. Parliamo di centinaia e centinaia, se non di migliaia di bottiglie e lattine. Bevono e buttano tutto per terra».Decoro e non solo: c'è pure la sicurezza. «Il fine settimana continua il sindaco - purtroppo i giovani bevono tantissimo. E' pericoloso anche perché il vetro si può rompere. E poi quando uno è alticcio a spaccare una bottiglia in testa ci vuole poco». Altro problema: chi fa rispettare l'ordinanza? «E' stata trasmessa tramite la Prefettura a tutte le forze dell'ordine: carabinieri, polizia e i nostri vigili, che finalmente da stasera saranno in servizio fino a mezzanotte. Quindi anche il problema del parcheggio in piazza del Plebiscito per tutta l'estate verrà risolto. Saranno due pattuglie da due in giro nel centro storico».Post scriptum: chiunque venga colto in fallo si becca da 25 a 500 euro, salvo più gravi sanzioni penali. Prosit.