Movida di Ferragosto, denunce e sequestri lungo la costa di Montalto

Continua sul litorale la stretta dei carabinieri per controllare la movida notturna e contrastare l’uso di sostanze stupefacenti tra i giovani. In questo lungo weekend di Ferragosto i militari del Comando provinciale di Viterbo hanno effettuato un servizio straordinario nelle zone caratterizzate da maggiore afflusso turistico, in particolare lungo la costa Viterbese.A Montalto Marina è stato denunciato un giovane per possesso ingiustificato di un manganello in auto e sono state ritirate due patenti per guida in stato di ebbrezza, oltre al sequestro di sostanze stupefacenti. Durante i controlli sono stati rinvenuti 11 grammi di marijuana e sottoposti a verifica 5 esercizi pubblici. Nei paesi del lago di Bolsena sono stati segnalati tre giovani assuntori alla Prefettura di Viterbo. In particolare a Marta un giovane è stato denunciato per guida sotto l’effetto di stupefacenti, pertanto gli è stata ritirata la patente.