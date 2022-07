Mountain Bike al lago di Mezzano per valorizzare l'area dopo il mega rave

Sei Ore in Mountain Bike al Lago di Mezzano. E' un progetto per riqualificare il lago dopo Il Rave Party dell'agosto 2021, in programma domenica prossima. Partenza fissata per le ore 10.

La manifestazione ha lo scopo di promuovere, rivalutare e rilanciare nel pieno rispetto dell'ambiente e dell'impatto ecologico il Lago di Mezzano. L'evento voluto da Piero Camilli, proprietario del terreno, in cui nell'agosto 2021 fu svolto un mega rave abusivo con circa 10.000 persone, provenienti da tutte le parti d'Europa, subendo così un grave danneggiamento sia del terreno che dell'immagine di questa località, riserva naturale dell'alto Lazio e ambiente di forte interesse storico e archeologico.

L'evento oltre al nome del Lago di Mezzano, avrà tra virgolette un secondo nome: "Rave Bike" , il senso provocatorio è quello di ricordare, con la parola "Rave" un evento che ha lasciato un segno negativo di devastazione dell'ambiente. La parte organizzativa e logistica sarà diretta dall'Asd Scuola Indoor Cycling e Fitness, già organizzatrice della 6 Ore dell'Ecologia e punto di riferimento delle gare Endurance nel Lazio e nel centro Italia. La gara è disegnata su un percorso di 8 km da ripetere nel tempo di 6 ore, con una difficoltà medio bassa e con 2 salite che rappresenteranno le uniche difficoltà, la salita di Monte Becco e la salita della Fattoria,.. che dal lago porta alla Fattoria Camilli. Si potrà partecipare, come da regolamento, in solitaria, in Team da 2, in Team da 3, e Team Misti Lui & Lei, la gara sarà aperta anche alla categoria Gravel con premiazione distinta per i primi assoluti.

Commenta il Patron Piero Camilli: "Da sempre sono vicino allo sport, ho sempre supportato grandi iniziative, credo nello sport come promozione del territorio, soprattutto nella rivalutazione del Lago di Mezzano, dopo la piaga dell'evento Rave dell'anno passato. Questo è solo il primo passo verso iniziative di questo tipo che se supportate dalle istituzioni competenti sicuramente avranno un seguito in futuro " La gara prenderà il via il 10 Luglio 2022 alle ore 10,00, presso l'azienda Agricola Camilli e sarà valevole come 3^ prova Endurance Prestige Italy, 2^ prova circuito Tosco Laziale e prova di ECS22 Lazio.

All' Evento risultano già iscritti molti atleti provenienti del nord Italia, con la presenza nella categoria maschile del Campione del Mondo Endurance Lorenzo Bedegoni.