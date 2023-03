Venerdì 10 Marzo 2023, 05:20

«In 9 mesi avete speso 300 mila euro in mostre riciclate», firmato Laura Allegrini, FdI. Per Vittorio Sgarbi chi ha chiesto lumi sul costo dell’ultima «vuole una città morta». Ma adesso che la cifra c’è, il fronte dello scontro si allarga anche sulle altre sue iniziative. Quella su Maria Prymačenko e Bonaria Manca al museo dei portici di palazzo dei Priori intanto si sa che vale 75 mila euro. Non tutti sull’unghia: una parte verrà scalata da quanto il Comune deve prendere sugli ingressi da chi gestisce il museo.

Ieri in consiglio comunale - dopo le richieste di FdI e la risposta stizzita dell’assessore e sottosegretario - sul tema è tornata la dem Alessandra Troncarelli: «Finalmente sappiamo che il costo della mostra è 75 mila euro. Paradossale farla iniziare con una delibera senza impegno di spesa, poi il giorno in cui viene aperta conoscere l’importo. Abbiamo il dubbio che ci possa essere un danno erariale. E poi è a cura di Sgarbi. In che veste? Non c’è scritto assessorato».

Il carico da undici lo ha calato Allegrini: «In 9 mesi - ha detto - sono stati spesi 300 mila euro in mostre. Secondo voi è stata data adeguata promozione a livello nazionale? No, non c’è stato riscontro. Non la fate perché non sono mostre di prima mano. Non sono originali e uniche ogni volta sono stati presi pezzi di altre e riciclati. Può costare anche 700 mila euro se porta riscontro, ma non ci sarà finché una mostra non sarà originariamente viterbese. Ne hanno beneficiato già altri».

Critiche ingenerose, per la sindaca Chiara Frontini, che chiarisce trattasi di «un rimborso spese, sono fondi che sconteremo a ciò che il gestore dà al Comune per la propria parte degli ingressi. Non sono usciti dalle casse dell’ente». Poco d’accordo Troncarelli: «Solo una parte, altre fanno riferimento a capitoli ben precisi».

Il tiro poi si è spostato sui ritardi del nuovo appalto rifiuti, con l’interrogazione di Alvaro Ricci (Pd). «Questa sarà l’ultima proroga. I documenti trovati al nostro insediamento - ha spiegato la sindaca - non erano firmati da nessuno. Erano allegati e tabelle non utilizzabili per andare a gara». «Certo, se non ha rinnovato il contratto al dirigente chi firmava? E se ha messo 5 mesi per ridare l’incarico a una società di rivedere il progetto - la replica del dem - ha perso tempo».