Morti bianche, 7 lavoratori deceduti nella Tuscia lo scorso anno. Iniziativa Cisl per prevenirle

di Federica Lupino

Nel 2017 sono 7 le morti bianche nella Tuscia, ben 1.029 a livello nazionale. Per ricordare che dietro le statistiche ci sono lavoratori deceduti, oggi in vista della Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro che si celebra il 28 aprile, l’Inas, patronato della Cisl, ospiterà nelle proprie sedi attività di sensibilizzazione per informare le persone sui diritti e le tutele previsti in questo ambito.



«È inaccettabile -spiegano il segretario della Cisl Fortunato Mannino e il direttore Inas Claudio Delle Monache -che ancora oggi si possa morire per “lavorare”, è inaccettabile che ancora oggi siamo costretti a parlare di morti bianche. In una società civile occorrerebbe fare di più per prevenire ed evitare gli infortuni sul lavoro, in simbiosi e in stretta collaborazione con gli enti preposti. L’Inas Cisl, insieme alla Cisl, è da sempre impegnato nella tutela di questi lavoratori, ma più importante è la prevenzione, ecco perché bisogna tenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica"

Gioved├Č 26 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:35



