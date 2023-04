Mercoledì 12 Aprile 2023, 05:15

Domani l’ultimo saluto al piccolo Ismaele Serangeli. E a Vallerano sarà lutto cittadino. A diffondere la data del funerale è stata la mamma Orlanda che ha scritto un post sui social. «Il saluto a mio figlio Ismaele Serangeli avverrà il 13 aprile alle ore 15 nella chiesa della Madonna del Ruscello a Vallerano. La presenza di chi lo ha amato e apprezzato in vita, per l'ultimo saluto alla grande anima di mio figlio».

Bimbo di 5 anni muore in ospedale dopo il malore in casa, Vallerano in lutto per il piccolo Ismaele

Sabato primo aprile a Vallerano il piccolo Ismaele Serangeli di appena 4 anni ha iniziato a stare male. Respirava sempre più a fatica. I soccorsi arrivati nella casa di Vallerano non sono riusciti a rianimarlo. Quel male era già troppo grande per un cornicino così piccolo.

Da lì un corsa disperata verso il policlinico Gemelli dove il bimbo è arrivato in condizioni disperate. Nonostante i numerosi tentativi Ismaele è morto nella stessa mattina in ospedale. Sul corpo del piccolo Ismaele è stata eseguita anche l’autopsia, come richiesto dalla Procura di Viterbo, che nei prossimi giorni spiegherà quale è stata la causa della sua morte.

Il Comune di Vallerano in segno di vicinanza alla famiglia di Ismaele per domani ha proclamato lutto cittadino. «Chiedo a tutti - ha scritto il sindaco Adelio Gregori -, anche su espresso desiderio della famiglia colpita da così grande dolere, di mantenere riservatezza e discrezione durante la celebrazione dei funerali».