Morte di Maria Sestina Arcuri, il fidanzato condannato a 22 anni di carcere per omicidio

Morte di Maria Sestina Arcuri, il fidanzato condannato a 22 anni di carcere dalla Corte d’Appello. I giudici di secondo grado hanno completamente ribaltato la sentenza della Corte d’Assise di Viterbo che lo scorso luglio aveva assolto Andrea Landolfi, ex pugile romano dall’accusa di omicidio.

L’appello era stato presentato dalla Procura per la sentenza di assoluzione e dalla difesa, avvocati Serena Gasperini e Daniele Fabrizi, per la condanna di lesioni. Maria Sestina Arcuri morì tra il 3 e il 4 febbraio del 2019 dopo una fatale caduta dalle scale della casa della nonna di Landolfi a Ronciglione. Per la pubblica accusa il fidanzato dopo una lite l’avrebbe volontariamente lanciata dal parapetto delle scale facendole violentemente sbattere la testa e la schiena.