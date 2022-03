Domenica 13 Marzo 2022, 05:40

Resta avvolta dal mistero la morte di Claudio Carolini. Il 44enne deceduto all’uscita del night. La Procura di Viterbo per fare piena luce ha aperto un fascicolo per omicidio preterintenzionale nel quale sono stati iscritti i nomi dei due uomini con cui Carolini avrebbe trascorso gli ultimi minuti prima della morte. Ieri mattina il medico legale ha effettuato l’autopsia. Ma da un primo esame esterno del corpo non sarebbero emerse macroevidenze che possano far pensare a una morte violenza. Non ci sarebbero lividi o escoriazioni da giustificare colpi ricevuti. Saranno gli esami interni effettuati a chiarire le cause del decesso. Anche se tutto farebbe pensare a un malore. Malore che potrebbe essere stato scatenato da molteplici fattori. Tra cui la lite che il 44enne avrebbe avuto nel locale per adulti al Poggino.

Il decesso di Claudio Carolini è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì. Ad allertare i carabinieri arrivati immediatamente sul posto sarebbero stati i buttafuori che lavorano al night. Secondo quanto ricostruito la vittima avrebbe passato alcune ore nel night. Qui avrebbe avuto una discussione con alcune persone e subito dopo si sarebbe allontanato dal locale. Forse per tornare a casa. Pochi passi però e si è accasciato al suolo. Morto per cause ancora da scoprire. L’apertura del fascicolo, da parte della procura, serve infatti a chiarire quanto accaduto ed accertare eventuali responsabilità.

Anche i due nomi iscritti sarebbero quelli delle persone con cui Carolini avrebbe avuto la discussione all’interno del locale e che potranno chiarire davanti agli inquirenti ciò che è accaduto e il motivo dell’accesa discussione. Per questa ragione sarebbero già ascoltati alcuni avventori del night che avrebbero visto Carolini trascorrere la serata e alcuni buttafuori che avrebbero assistito a tutta la scena. Sarebbero stati loro a raccontare della lite tra il 44enne e altri clienti del locale a luci rosse. In particolare uno degli addetti alla sicurezza del night sarebbe materialmente intervenuto nella lita per sedare gli animi e accompagnarli all’uscita. Ma fuori da locale potrebbe essere accaduto qualcos’altro, che potrebbe aver portato alla morte del 44enne. I carabinieri del nucleo investigativo continuano ad indagare per ricostruire la dinamica del decesso e gli ultimi minuti di vita di Claudio Carolini.