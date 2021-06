Mortale in strada Carcarelle, Polstrada al lavoro per ricostruire la dinamica

Mortale in strada Carcarelle, la polizia stradale al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente. Mercoledì sera Giuseppe Santoni, 51enne viterbese, ha perso la vita mentre era a bordo del suo scooter. La compagna Caterina Proietti è sbalzata dal sedile è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata al Gemelli in eliambulanza. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 che hanno soccorso la donna in fin di vita, gli agenti della polizia stradale per tutti i rilievi del caso.

Tragica caduta con lo scooter: morto il guidatore, gravissima donna che era dietro

Stando alle prime ricostruzioni fatte dagli inquirenti, lo scooter avrebbe sbandato andando a finire fuori strada. Un impatto violentissimo e per Giuseppe Santoni non c’è stato nulla da fare. Gli agenti in queste ore stanno svolgendo tutti gli approfondimenti, anche sui filmati di video sorveglianza di alcuni privati, per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Per capire come lo scooter sia finito fuori strada. Informazioni preziose potrebbero arrivare dalla donna rimasta ferita, che potrebbe riprendersi e raccontare cosa è accaduto martedì sera. Dell’incidente, come da prassi, è stata informata l’autorità giudiziaria che ha disposto tutti gli accertamenti del caso. La morte di Santoni ha lasciato sgomento in città, la vittima era molto conosciuta nel quartiere Carmine dove da anni viveva insieme alla compagna.