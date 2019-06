Morta dopo caduta dalle scale, il Riesame dice sì all'arresto del fidanzato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giallo di Ronciglione, il Riesame dice sì all’arresto del fidanzato di Maria Sestina Arcuri. Il lungo braccio di ferro tra Procura di Viterbo e difesa segna un punto per l’accusa.I magistrati di via Falcone e Borsellino avevano chiesto la misura cautelare per Andrea Landolfi subito dopo le risultanze dell’autopsia sul corpo della giovane. Misura che il gip del Tribunale di Viterbo però non aveva ritenuto necessaria, rigettando la richiesta della Procura.Ieri, in tarda serata, il Tribunale del Riesame a cui era ricorsa la Procura, ha totalmente ribaltato la situazione.La misura cautelare per Landolfi però non è immediata. La difesa ha dieci giorni di tempo per ricorre in Cassazione.E se anche i supremi giudici si esprimeranno in tal senso, il trentenne romano potrebbe finire in carcere con l’accusa di omicidio volontario e omissione di soccorso.Il 4 febbraio scorso Maria Sestina Arcuri precipitò per gli 17 gradini della casa dei nonni di Andrea a Ronciglione. La coppia aveva trascorso fuori porta un weekend.Dopo alcune ore dal volo per le scale la 25enne è stata portata al pronto soccorso di Viterbo dove è stata prima sottoposta a un intervento neurochirurgico e poi è morta.Il fidanzato ha fin dal principio parlato di un incidentedomestico. Una versione a cui l’accusa non ha mai creduto.