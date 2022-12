Martedì 27 Dicembre 2022, 05:50

Il tecnico Leonardo Menichini che invoca i rinforzi, la quinta sconfitta consecutiva lontano da casa e la caduta in classifica fino alla zona play-out.

Il Natale che sta vivendo il Monterosi, somiglia molto a quello del Grinch: lontano da tutti e pronto a rovinarsi la propria e la festa altrui.

I biancorossi però, non possono prendersela con nessuno: i tanti infortuni che hanno falcidiato l’attacco costruito in estate dal direttore sportivo Fabrizio Lucchesi sono una, parziale, attenuate al momento nero.

Un momento lungo per la verità: dal 30 ottobre al 23 dicembre, ultima gara del 2022, il Monterosi ha conquistato soltanto due vittorie; contro il Latina in trasferta e la Viterbese nel derby.

Lontano dal Rocchi come detto, sono arrivate cinque sconfitte consecutive e in quattro di questo, Costantino e compagni, non sono riusciti ad andare in gol.

Quello di trasformare in rete le occasioni create, sta diventato il problema principale di un gruppo che sembra aver perso fiducia nei propri mezzi.

In più, anche la difesa non riesce più a chiudere la saracinesca della porta: 28 sono le reti incassate finora e soltanto contro Latina ad ottobre e Avellino a dicembre non sono state incassati gol.

Insomma la situazione del Monterosi, che ad inizio 2023 avrà subito cinque sfide delicatissime, non è rosea.

Nulla di perduto per carità: la zona salvezza è distante due punti e alla ripresa del torneo il 7 gennaio, ci sarà la gara contro il Potenza da non fallire.

«Non stiamo attraversando un grande momento e le cose che proviamo in allenamento ci riescono poco – ha detto subito dopo la sconfitta in casa del Cerignola mister Menichini – quando i risultati stentano ad arrivare la fiducia in quello che si fa viene meno ma sono convinto che riusciremo ad uscire da questa delicata situazione».

Per uscirne però occorrerà anche un massiccio intervento sul mercato di gennaio che aprirà il 2.

Il Monterosi, grazie ai capitali del nuovo presidente Mauro Fusano, sarà protagonista delle trattative invernali con Menichini che non si nasconde.

«A Cerignola avevamo una squadra giovanissima – dice – i giovani sono bravi ma non gli si può chiedere la luna. La società sa che ci servono rinforzi e sono sicuro che arriveranno». Il primo potrebbe essere Claudiu Micovschi, centrocampista rumeno dell’Avellino. I movimenti maggiori però, arriveranno in attacco con Rossi e Santarpia che staranno fuori ancora a lungo.